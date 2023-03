ARCO: Galiazzo eletto Consigliere FITARCO. Premiati i migliori Azzurri del 2021-2022

Assemblea Straordinaria Elettiva Cerimonia di Premiazione Hotel Hilton – Fiumicino (Rm), 5 marzo 2023 Galiazzo eletto consigliere federale in rappresentanza degli atleti Premiati i migliori atleti, tecnici, arbitri e società del biennio 2021-2022

Marco Galiazzo vince la sfida con Mauro Nespoli per il ruolo di rappresentante degli atleti in Consiglio Federale. I due Olimpionici dell’Aeronautica Militare erano entrambi candidati, insieme a Piero Biasetti. Galiazzo ha ottenuto il 54% dei voti.

Alla presenza del Presidente CONI Giovanni Malagò e del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli si è anche svolta la cerimonia di premiazione per il biennio 2021-2022. I migliori atleti sono le azzurre Chiara Rebagliati e Cinzia Noziglia, Federico Musolesi e Giuliano Faletti. Il miglior tecnico è Amedeo Tonelli e il miglior giudice di gara Stefano Murgia. Consegnate anche le stelle al merito sportivo e i premi assoluti alle società.

In occasione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva FITARCO svolta presso l’Hotel Hilton Rome Ariport di Fiumicino (Rm), il Campione Olimpico Marco Galiazzo è stato eletto rappresentante degli atleti in Consiglio Federale. L’incarico è valido per il quadriennio Olimpico 2020/2024.

L’arciere dell’Aeronautica Militare, che vanta in carriera l’oro individuale ad Atene 2004, l’argento a squadre a Pechino 2008 e l’oro a squadre a Londra 2012, si era candidato per la componente maschile del Consiglio Federale insieme al compagno di squadra dell’Aeronautica Mauro Nespoli, col quale ha condiviso numerosi podi internazionali, compreso l’oro olimpico al Lords Cricket Ground di Londra. Oltre a loro, c’era una terza candidatura, quella di Piero Biasetti.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente di Assemblea, Alessandro Cherubini, ha annunciato l’elezione dell’olimpionico padovano, classe ’83, che ottiene il suo primo incarico nelle vesti di dirigente federale. La votazione ha visto la vittoria di Galiazzo con 253 voti, pari al 54,6436% del totale; a Mauro Nespoli sono stati assegnati 189 voti, pari al 40,8207% del totale. Sono state 19 le schede bianche, pari al 4,1037 %, mentre sono stati 2 i voti per il terzo sfidante, Pietro Biasetti, pari al 0,4320 % del totale.

La votazione si è svolta dopo che si è svolta la consueta cerimonia di premiazione dei migliori atleti, tecnici, arbitri e società del biennio 2021-2022, alla quale hanno presenziato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

Queste le parole di Marco Galiazzo dopo la sua elezione “E’ stato un bellissimo scontro con Mauro, siamo compagni di squadra, la sua eventuale vittoria sarebbe stato comunque un successo di squadra. Sono molto felice di questa vittoria con la quale, spero, di dare un contributo per migliorare lo sport del tiro con l’arco e, cosa per me fondamentale, una vittoria che porterà la voce di tutti gli atleti all’interno del Consiglio Federale”.

Mauro Nespoli commenta così la vittoria del compagno di squadra: “Dopo tante sfide disputate insieme sulla linea di tiro, questa volta abbiamo provato a fare altrettanto in un’elezione. Mi sono candidato per mettere a disposizione la mia esperienza di atleta e Marco ha fatto altrettanto. Va benissimo che sia lui ad entrare nel Consiglio Federale: potrò concentrarmi esclusivamente su Parigi 2024, anche perché il nostro obiettivo era semplicemente quello di dare voce agli arcieri con un atleta che fosse ancora in attività e che ben conosce le dinamiche e le problematiche degli atleti. Faccio il mio in bocca al lupo a Marco e gli auguro buon lavoro per questa sua nuova avventura“.

Il Presidente Mario Scarzella, dopo essersi congratulato con Marco Galiazzo, ha salutato così la vittoria dell’atleta dell’Aeronautica Militare: “E’ stata una competizione sportiva e molto bella, due grandi campioni e grandi amici che hanno lo stesso obiettivo e che in questa occasione restano amici più di prima”.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Prima dell’Assemblea Elettiva per il reintegro della componente maschile del Consiglio Federale in rappresentanza degli atleti, si è svolta la consueta cerimonia di premiazione del biennio 2021-2022, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò e del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.



MENZIONE SPECIALE PER GLI AZZURRI DI TOKYO

I primi ad essere premiati sono stati i protagonisti azzurri che hanno ricevuto una menzione speciale per aver conquistato il podio ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, tutti premiati dal Presidente Malagò: Lucilla Boari, medaglia di bronzo individuale e prima atleta femminile del tiro con l’arco a salire sul podio olimpico e a Mauro Nespoli che, alla sua quarta olimpiade, dopo l’argento a squadre di Pechino e l’oro a squadre di Londra, ha conquistato l’argento individuale allo Yumenoshima Park Archery Field.

Per gli atleti paralimpici premiati nell’ordine Elisabetta Mijno (argento mixed team ricurvo, alla sua terza medaglia dopo l’argento individuale di Londra 2012 e il bronzo misto a Rio 2016), Stefano Travisani (argento mixed team ricurvo al suo esordio alle Paralimpiadi), Maria Andrea Virgilio, anche lei all’esordio, ha conquistato un bronzo nel compound femminile e Vincenza Petrilli, alla sua prima trasferta internazionale, è tornata in Italia con l’argento individuale nel ricurvo, arrivato dopo lo spareggio contro l’atleta iraniana iraniana Zara Nemati, al suo terzo oro paralimpico consecutivo.



ATLETI DEL BIENNIO 2021-2022

Si è proseguito poi con la premiazione degli atleti del biennio 2021/2022, femminile e maschile, premiati dal Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

Chiara Rebagliati premiata dal Consiglio Federale come atleta femminile con la seguente motivazione “Atleta promettente già dagli esordi con la Nazionale Giovanile, ha continuato a crescere fino a guadagnarsi un meritato esordio Olimpico ai Giochi di Tokyo. Nel 2021 si conferma anche ottima specialista nel field, vincendo il titolo europeo individuale e a squadre. Nel 2022 si dimostra la migliore al mondo nel tiro di campagna con l’oro ai World Games di Birmingham e tre ori nella rassegna iridata di Yankton: individuale, a squadre femminile e mixed team con il suo compagno Marco Morello”.



Cinzia Noziglia, ha ricevuto lo stesso riconoscimento, con la seguente motivazione: “World Archery l’ha definita “l’arciera dell’Arco Nudo più forte al mondo”. Sono i risultati a parlare per lei. Eccellente il 2021: agli Europei 3D è bronzo individuale, oro mixed team e a squadre, mentre agli Europei Campagna vince tre titoli continentali: individuale, a squadre e mixed team.vNel 2022 riesce a fare ancora meglio: a Birmingham ha conquistato per la seconda edizione consecutiva l’oro ai World Games; ai Mondiali 3D di Terni ha ottenuto il titolo iridato individuale e il bronzo mixed team; nella rassegna iridata field di Yankton ha vinto nuovamente l’oro individuale, quello a squadre e il bronzo misto”.

Per quanto riguarda il migliore atleta maschile del biennio 2021/2022, il premio è andato a Federico Musolesi: “Uno dei migliori prodotti della Scuola Federale di Cantalupa, nel 2021ha vissuto la sua consacrazione con la Nazionale senior vincendo il bronzo individuale nella tappa di Coppa del Mondo a Parigi e sfiorando la qualificazione con la squadra per i Giochi di Tokyo. Non si è lasciato abbattere dal mancato esordio Olimpico e si è espresso ad ottimi livelli anche nel 2022, andando a conquistare l’oro individuale ai Giochi del Mediterraneo di Oran, battendo in finale il Campione Olimpico Mete Gazoz, per poi andare a vincere il titolo europeo a squadre a Monaco, insieme a Nespoli e Paoli”.



Conclude la premiazione dedicata agli atleti del biennio 2021/2022 il premio a Giuliano Faletti, con la seguente motivazione: “Da molti anni è titolare inamovibile della Nazionale 3D, con la quale è salito numerose volte sul podio nelle competizioni continentali e mondiali. Nel 2021 agli Europei di Maribor ha ottenuto il bronzo a squadre e l’argento mixed team. Titolo mondiale individuale nel 2022 in occasione della rassegna iridata di Terni, dove ha vinto l’oro individuale, oltre al titolo mondiale a squadre e l’argento mixed team, diventando uno degli arcieri più vincenti nell’affascinante disciplina del 3D”.



La kermesse è proseguita con il premio al Miglior Tecnico del Biennio 2021/2022 e con il migliore Giudice di Gara, entrambi premiati dal Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.



Amedeo Tonelli premiato come miglior tecnico dal Consiglio Federale con la seguente motivazione “Per un’ottima carriera da atleta della Nazionale e dopo diversi approfondimenti improntati allo studio della disciplina arcieristica svolti in Corea del Sud, patria del tiro con l’arco, dal 2020 ha lasciato la maglia azzurra e si è dedicato con profitto all’attività di tecnico, entrando a far parte dello staff della Nazionale Olimpica. Molto esigente con sé stesso e scrupoloso nel suo lavoro, è stato capace di aiutare sotto ogni profilo gli arcieri dei Gruppi Nazionali e si è distinto nelle vesti di tecnico personale di Lucilla Boari, vincitrice della prima medaglia femminile ai Giochi Olimpici. Seppur a distanza, il suo supporto ha contribuito a un successo storico che la FITARCO attendeva da anni”.



Il Giudice di Gara Stefano Murgia ha ricevuto invece il premio come miglior Giudice di Gara per il biennio 2021/2022. La Commissione Ufficiali di Gara lo ha premiato con la seguente motivazione: “Per aver dimostrato in questi anni di attività una notevole professionalità, sia sui campi di gara, che nell’espletamento del ruolo di Responsabile Zonale, oltre ad essere stato molto efficiente in vari gruppi di lavoro. Nel biennio 2021-2022 si è sempre dimostrato collaborativo e attento alle richieste e/o problematiche rivoltegli dai suoi interlocutori, fossero essi colleghi, atleti, dirigenti o tecnici, dimostrando un’etica comportamentale encomiabile”.

Successivamente sono stati premiati tutti gli atleti che hanno ottenuto un podio internazionale nel biennio 2021-2022 e i tecnici e membri dello staff che hanno contribuito ai successi azzurri negli ultimi due anni.

Poi la premiazione rivolta alle società che si sono guadagnate le Stelle al Merito Sportivo, le società che hanno vinto il premio assoluto per il maggior numero di iscritti al campionato italiano e il maggior numero di tesserati nel biennio, oltre ai consueti riconoscimenti rivolti ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi Militari e Civili dello Stato.

IN ALLEGATO L’ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI

Giovanni Malagò premia i medagliati olimpici e paralimpici di Tokyo