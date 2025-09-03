ARCO Greg Easton (Usa) eletto Presidente World Archery

Federazione Italiana Tiro con l’Arco 56° Congresso Elettivo World Archery Gwangju (Kor), 2-3 settembre 2025 Greg Easton è il 10° presidente World Archery Greg Easton è il decimo presidente World Archery, succede al presidente uscente Ugur Erdener, che era in carica dal 2005.

Al 56° congresso della Federazione internazionale di tiro con l’arco a Gwangju, in Corea del Sud, sede degli imminenti Campionati Mondiali Outdoor, il dirigente statunitense ha ricevuto 208 voti contro i 96 del suo avversario, l’attuale segretario generale Tom Dielen.

“Ieri vi ho chiesto di unirvi a me in questo viaggio – ha detto ai delegati Easton – Voglio ringraziarvi per avermi sostenuto. Credo che insieme possiamo portare grandi cambiamenti in World Archery e migliorare il nostro sport, costruire sulle solide fondamenta che Tom e il Dott. Erdener hanno creato per noi. Vorrei ringraziare Tom per tutto il suo contributo. Non credo che questo sminuisca tutto ciò che ha fatto e ciò che può ancora fare per questo sport.“

Greg Easton, il cui mandato inizia ufficialmente al termine del Congresso, raccoglie l’eredità del padre, James Easton, che è stato presidente della Federazione internazionale dal 1989 al 2005.

Il presidente Fitarco, Vittorio Polidori, ha espresso la sua soddisfazione al termine della votazione: “Sono sicuro che Greg Easton porterà idee e soluzioni per una ulteriore crescita del tiro con l’arco internazionale. Molto è stato fatto in questi anni e molto si può ancora fare per sviluppare sotto ogni punto di vista la nostra disciplina sportiva. L’Italia è pronta ad affiancare Greg e a dare il suo contributo in questo epocale periodo di cambiamento“.

In seno a World Archery, l’Italia continuerà ad essere rappresentata dal vicepresidente, Mario Scarzella, mentre nel corso delle votazioni, il Direttore Tecnico della divisione Ricurvo FITARCO, Filippo Clini, è stato eletto nella commissione allenatori.

Nella giornata odierna è previsto l’arrivo a Gwangju della Nazionale azzurra per la rassegna iridata outdoor che prenderà il via ufficialmente venerdì 5 settembre e terminerà venerdì 12.

Successivamente, dal 22 al 28 settembre, si disputerà a Gwangju anche il Campionato Mondiale Para-Archery.

FOTO FITARCO/WORLD ARCHERY libere da diritti editoriali

Com. Stam. + foto

Filippo Clini, Greg Easton e Vittorio Polidori