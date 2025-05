ARCO Italia in Coppa del Mondo a Shanghai. Azzurri domani in campo per la seconda tappa di World Cup

Dopo l’esordio in Florida la World Cup riparte dalla Cina e da Shanghai con la seconda tappa in programma dal 6 all’11 maggio.

L’Italia, che è tornata dagli Stati Uniti d’America con due argenti e un quarto posto grazie alle squadre compound, schiera in totale dodici arcieri con un solo cambio rispetto alla gara americana, nella formazione femminile del ricurvo dove è stata convocata la medaglia di bronzo a Tokyo 2020, Lucilla Boari, al posto di Vanessa Landi. In totale saranno 273 gli arcieri sulla linea di tiro in rappresentanza di 37 nazioni: tra loro ci saranno anche i maestri della Corea del Sud, assenti in Florida.

I CONVOCATI AZZURRI – Il terzetto maschile del ricurvo sarà lo stesso che ha gareggiato negli USA, con la coppia dell’Aeronautica Militare Mauro Nespoli e Federico Musolesi, entrambi titolari alle Olimpiadi di Parigi, che tireranno insieme a Matteo Borsani (Fiamme Gialle), reduce da un ottimo cammino nella prima tappa, fermato solamente ai quarti di finale dal tedesco Unruh, capace poi di vincere la gara.

Un solo cambio nella squadra femminile dove torna titolare Lucilla Boari, unica donna medagliata nella storia tiro con l’arco azzurro alle Olimpiadi grazie al terzo posto di Tokyo. Confermate al suo fianco Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), titolare a Parigi 2024.

Nel compound, squadra che vince non si cambia… Lo staff della Nazionale punta ancora sui due terzetti che così bene hanno fatto in Florida guadagnandosi l’argento a squadre sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini la scelta è ricaduta ancora su Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo), Marco Bruno (Fiamme Azzurre) e Michea Godano (Arcieri Tigullio) che negli Stati Uniti è arrivato fino ai quarti di finale della gara individuale.

Nel femminile le titolari saranno ancora Elisa Roner (Fiamme Gialle), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi). Le tre proveranno a bissare, o migliorare, il secondo posto ottenuto negli Stati Uniti d’America.

Lo staff che seguirà gli azzurri a Shanghai sarà composto dal Capo Delegazione, il Vice Presidente federale Enrico Rebagliati, i tecnici del ricurvo Amedeo Tonelli e Michele Frangilli e dal direttore tecnico del compound, Tiziano Xotti.

IL PROGRAMMA DI GARA – Il via ufficiale alla competizione è in programma domani, martedì 6 maggio, con le 72 frecce di ranking round del compound. Mercoledì si procederà con le eliminatorie compound a squadre fino alle finali per il bronzo a cui seguiranno i tiri validi per la qualifica del ricurvo. Giovedì 8, al mattino, le sfide a squadre del ricurvo fino ai bronzi, seguite dalle eliminatorie individuali compound. Venerdì scendono in campo i mixed team, con tutti i match fino alle finali per il bronzo, e gli atleti del ricurvo con le eliminatorie individuali. Sabato sarà il giorno dedicato alle finali compound, mentre domenica a chiudere il programma saranno le sfide per i podi del ricurvo.

COME SEGUIRE LA GARA – Le finali di sabato e domenica saranno trasmesse in diretta streaming da Archery+. Nei giorni successivi alla fine della competizione verrà trasmessa su Rai Sport una sintesi delle finali.

Com. Stam. FITARCO