ARCO Mondiali 3D: 4 azzurri in semifinale!

X Campionato Mondiale 3D Terni, Stroncone, Carsulae – 4/10 settembre 2022 Altri 4 azzurri in semifinale, brilla il longbow Venerdì i podi a squadre e i match del compound individuali sospesi oggi per pioggia

Giornata flagellata dal maltempo ai Mondiali 3D durante le eliminatorie individuali. Altri 4 azzurri hanno raggiunto la semifinale, aggiungendosi ai 6 già qualificati. Domani le sfide a squadre e poi l’eliminatoria compound sospesa per pioggia dove erano in gara gli azzurri Marco Bruno e Maddalena Marcaccini

La pioggia non ferma i Mondiali 3D di Terni. Ai Prati di Stroncone un forte temporale, uno al mattino e uno al pomeriggio, con le gare delle eliminatorie individuali che, dopo una sospensione al mattino sono riuscite a concludersi tutte, tranne le ultime piazzole degli scontri compound che stavano per definire gli ultimi semifinalisti. Le frecce decisive di questa divisione andranno in scena domani pomeriggio, dopo le finali a squadre e per l’Italia possono ancora provare a staccare il pass Marco Bruno, impegnato contro il danese Andersen e Maddalena Marcaccini che deve concludere la sfida con l’austriaca Ronacher: il primo ripartirà dal vantaggio 11-8, la seconda sfida invece è in parità, sul 10-10.

Prima del secondo acquazzone gli azzurri del longbow Giuliano Faletti, Iuana Bassi, Cecilia Santacroce e l’atleta dell’istintivo Nicola Kos, erano riusciti a ottenere il pass per le sfide che valgono il podio individuale che si disputeranno sabato in una cornice magica come il parco archeologico di Carsulae.

TUTTE LE SEMIFINALI AZZURRE – Come detto tutte le altre divisioni sono riuscite a concludere il lungo percorso verso le semifinali e l’Italia ha aumentato il suo bottino fino ad arrivare a dieci arcieri pronti a giocarsi le sfide che portano alle medaglie iridate. Nell’arco nudo Giusepe Seimandi e Cinzia Noziglia dopo l’ottima qualifica affronteranno il canadese William Melnik e l’austriaca Susanne Vanko-Borbath Steininger. Nel compound femminile ancora devono conoscere i propri avversari Irene Franchini ed Elisa Baldo. Domani sapremo se gli altri due azzurri Marco Bruno e Maddalena Marcaccini andranno a rimpinguare il tabellone di questa divisione…

Ha preso parte oggi alle eliminatorie ed è arrivato fino in fondo nel longbow Giuliano Faletti che dopo il successo contro l’ungherese Franz Harg (47-44) se la vedrà con lo statunitense Shiloh Butts. Prestazione da incorniciare per le azzurre che conquistano tre dei quattro posti in semifinale. Sabato sarà derby tra Giulia Barbaro e Iuana Bassi con la seconda che ha battuto oggi all’ultimo scontro l’austriaca Geraldine Ellermann (39-37). Nell’altra semifinale ci sarà Cecilia Santacroce, esordiente che sfiderà l’argentina Martina Noale dopo il successo per 56-50 sull’austriaca Pitschmann.

Nell’istintivo conquista la semifinale il portacolori degli Arcieri Città di Terni ed esordiente in Nazionale Nicola Kos che vince 56-51 con il norvegese Terje Bakke e sabato affronterà il britannico Jed Cullen. Al femminile proverà a conquistare un posto sul podio un’altra portacolori della società ternana, Sabrina Vannini, che sfiderà l’ungherese Piroska Gyorgyne Kereszt.

DOMANI TOCCA ALLE SQUADRE – Domani l’Italia potrà aggiungere altre medaglie al suo bottino che dopo le finali mixed team conta già 1 oro, 1 argento e 2 bronzi. Nella mattinata si disputeranno i quarti: Giulia Barbaro, Irene Franchini e Cinzia Noziglia sfideranno ai quarti la Spagna (Garrido Lazaro, Guerrero Sanchez, Minyano Miquel); Marco Bruno, Giuliano Faletti e Giuseppe Seimandi sfiderà la Svezia (Anderle, Domeij, Pedersen). alle 12,30 sono in programma le finali.

Derby azzurro tra Nicola Kos e Fabio Pittaluga

Giuuliano Faletti si guadagna la semifinale nel longbow maschile

Iuana Bassi vince la sfida che vale la semifinale longbow