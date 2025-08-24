ARCO Mondiali Giovanili, Bronzo Gallo-Gubbini nel misto compound Under 21

Campionati Mondiali Giovanili Winnipeg (Can), 19-24 agosto 2025 Cateringa Gallo e Lorenzo Gubbini vincono il bronzo mixed team compound Under 21

Caterina Gallo e Lorenzo Gubbini salgono sul terzo gradino del podio ai Mondiali Giovanili Targa di Winnipeg (CAN). Nella massima competizione giovanile del tiro con l’arco i due azzurri si prendono il bronzo Junior compound nel mixed team – la gara inserita nel programma olimpico di Los Angeles 2028 – battendo in finale gli Stati Uniti d’America (Arreola-Kane) 146-143.

L’Italia inizia a costruire il suo successo nella prima volée terminata 35-34, nel successivo parziale gli americani azzerano il vantaggio con un 36-35. Gli azzurri però non si scompongono e nel terzo set piazzano la prima vera accelerata dell’incontro con il 38-36 che regala un vantaggio di due punti a quattro frecce dalla fine. L’ultima volée è l’apoteosi, l’Italia non esce dal giallo e piazza subito due 10 per il 38-37 che vale il 146-143 finale.

Caterina Gallo, classe 2007 di Dolo (Ve), portacolori degli Arcieri San Marco Stigliano e Lorenzo Gubbini, classe 2005 di Foligno (Pg), in forza agli Arcieri Città di Terni, vincono così il bronzo nell’unica finale conquistata dalla Nazionale nella rassegna iridata canadese partita con tantissimi problemi organizzativi dovuti allo sciopero della compagnia aerea di bandiera canadese che ha costretto la Federazione a cambiare il piano voli e a trovare una soluzione per far arrivare gli azzurrini in tempo per partecipare alla competizione.

GUBBINI AI MONDIALI SENIOR – La stagione internazionale non è conclusa per lo junior Lorenzo Gubbini. L’arciere umbro, dopo aver vinto questa estate il tricolore compound assoluto a Rovereto (ne aveva già vinto uno da Allievo nel 2022 risultando il più giovane vincitore di un titolo italiano) e aver disputato tutte le trasferte con gli azzurrini vincendo numerosi podi con il suo cappellino porta fortuna col marchio della AS Roma, dal 5 al 12 settembre sarà titolare con la Nazionale Senior ai Mondiali Outdoor di Gwangju, in Corea del Sud. Ennesimo appuntamento che si aggiunge alle due tappe di Coppa del Mondo, ad Antalya e Madrid, disputate nel 2025.

