ARCO Mondiali Para-Archery a Gwangju. Domani il via

Campionati Mondiali Para-Archery Gwangju (KOR), 22-28 settembre 2025 Azzurri pronti per il ranking round

Gwangju torna a essere il centro nevralgico del tiro con l’arco. La città della Corea del Sud, dopo il Congresso elettivo della Federazione Internazionale e i Mondiali Targa di un paio di settimane fa, è pronta a ospitare anche la rassegna iridata Para-Archery.

L’Italia parteciperà con 11 atleti in una competizione che vede al via 235 arcieri delle divisioni Ricurvo, Compound e W1,in rappresentanza di 46 nazioni. Le gare inizieranno ufficialmente domani, martedì 23, e si concluderanno domenica 28 settembre con le finali iridate. Le sfide per le medaglie saranno trasmesse in diretta streaming da Archery+, la tv ufficiale della World Archery.

I CONVOCATI AZZURRI – L’Italia schiererà nel ricurvo maschile Davide Bettoni (Arcieri Gonzaga) e Stefano Travisani (GSPD) mentre nel femminile ci saranno Veronica Floreno (GSPD) ed Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) reduce dal record del mondo messo a segno una settimana fa sulle 72 frecce (675 punti, +1 rispetto al suo precedente primato).

Nel compound spazio a Giampaolo Cancelli (P.H.B.) e Christian Seneca (Kappa Kosmos), Elonora Sarti (GSPD) e l’esordiente Irene Picci (Arcieri Padovani). Nel W1 a rappresentare l’Italia saranno Paolo Tonon (GSPD), anche lui reduce da un primato mondiale messo a referto a fine agosto nella finale della Para-Archery Cup (145 punti su 150, +1 rispetto al primato che era del ceco Drahoninski), Maurizio Panella (GSPD) e Asia Pellizzari (Fiamme Oro).

Gli arcieri azzurri saranno seguiti dallo staff federale composto dal Team Manager Marcella Tonioli, dal DT compound Stefano Mazzi, dal tecnico compound Andrea Falcinelli, dai tecnici ricurvo Andrea Toderi e Fabio Fuchsova, dal fisioterapista Sammy Marcantognini, dal preparatore atletico Luigi Zanon e dagli accompagnatori Giovanni Pellizzari e Margherita Aschi.

IL PROGRAMMA – Gli azzurri sono già arrivati in Corea del Sud dove oggi hanno testato il campo di gara con le frecce di prova ufficiali. Da domani, martedì 23 settembre, si inizierà a fare sul serio con le 72 frecce do ranking round del ricurvo maschile, del W1 femminile e poi del compound femminile e del ricurvo maschile, che stabiliranno i tabelloni degli scontri diretti individuali e a squadre. Mercoledì mattina frecce di qualifica per W1 maschile e compound maschile mentre al pomeriggio scenderanno in campo i mixed team per le eliminatorie fino alle semifinali. Giovedì tutte le eliminatorie individuali delle tre le divisioni fino alle semifinali mentre venerdì ci saranno le sfide delle squadre fino alle semifinali. Sabato verranno assegnate le prime medaglie, quelle del compound, mentre domenica 28 settembre la gara terminerà con tutte le finali del ricurvo e del W1.

