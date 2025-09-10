ARCO Mondiali Targa, Borsani accede agli ottavi

Gwangju (KOR) 5-12 settembre 2025 Matteo Borsani accede agli ottavi nel ricurvo Domani in gara le azzurre Assegnati i titoli a squadre

A Gwangju (KOR) è Matteo Borsani a confermare il suo ottimo periodo di forma e a continuare la corsa nella gara individuale del ricurvo maschile dei Campionati Mondiali Targa. L’azzurro, recentemente vincitore dei World Games e 5° in qualifica nella prima giornata della competizione iridata, vola agli ottavi di finale dove affronterà domani alle 3,20 italiane (diretta su su Archery +) lo spagnolo Pablo Acha.

Il tabellone è stato sfortunato per l’Italia, visto che ai sedicesimi di finale si sono affrontati Borsani e Mauro Nespoli, un derby azzurro dalle mille emozioni finito allo shoot off 6-5 (9*-9) in favore dell’atleta delle Fiamme Gialle.

Un vero peccato perché Mauro Nespoli aveva passato i primi due turni eliminatori in scioltezza battendo con un doppio 7-1 prima il croato Remar e poi l’australiano Crawley. Il derby con Matteo Borsani è decisamente più equilibrato, il giovane azzurro si porta subito avanti (28-27), ma Nespoli risponde, pareggia (29-27) e sorpassa (29-27). Si arriva così alle ultime due volée, la prima è di Borsani (28-26), la seconda finisce pari e decreta lo shoot off in cui entrambe le frecce finiscono sul 9 ma quella del 22enne di Cerro Maggiore (Mi) è più vicina al centro.

Si interrompe al terzo turno la corsa di Federico Musolesi, che aveva iniziato il suo viaggio Mondiale con il decimo posto nel ranking round. L’azzurro batte allo spareggio lo svizzero Faber 6-5 (10-8) e poi 6-2 l’americano Cowles, ma perde ai sedicesimi di finale 7-3 con il messicano Matias Grande.

Nel resto della gara è clamorosa l’eliminazione, ancora prima degli ottavi di finale, del campione olimpico in carica e padrone di casa Kim Woojin, battuto dall’ex n.1 del ranking, il brasiliano Marcus D’Almeida, e già fuori dalla corsa al titolo mondiale.

DOMANI ANCHE LE AZZURRE IN CAMPO – Il programma di gara di domani prevede oltre alle sfide fino alle finali della gara individuale maschile anche i primi turni eliminatori di quella femminile in cui torneranno in campo Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera. Tutte le azzurre partiranno dal primo turno (1/48), queste le sfide: Rebagliati-Hamroeva (UZB), Spera-Trieu (VIE), Di Francesco-Umer (CRO).

I TITOLI A SQUADRE DEL RICURVO – La giornata si è conclusa con l’assegnazione di tutte le medaglie a squadre e mixed team del ricurvo. Titolo iridato maschile per la Corea del Sud (Lee, Kim Woojin, Kim Je Deok) con vittoria schiacciante 6-0 contro gli USA (Ellison, Cowles, Stoddard). Terzo posto per il Giappone (Aoshima, Kawata, Nakanishi) con un altro 6-0 sul Brasile (D’Almeida, Gomes, Zwizk Ely).

Nel femminile è d’oro la formazione di Taipei (Chiu, Hsu, Li) che batte il Giappone con un netto 6-0. Il bronzo va al collo della Corea del Sud (An, Kang, Lim) con il 5-3 sull’India (Bhakat, Khadake, Kumari).

Nel mixed team impresa della Spagna (Canales, Temino Mediel) che batte nella finale per l’oro la Corea del Sud (An, Kim) 6-2 e terzo gradino del podio ancora per il Giappone (Asakuno, Kawata) con il 5-3 sulla Germania (Bauer, Wieser).

