ARCO Mondiali Targa, Roner agli ottavi, Godano eliminato

Campionati Mondiali Targa Gwangju (KOR) 5-12 settembre 2025 Elisa Roner accede agli ottavi Michea Godano eliminato da Fullerthon (Den) che poi perde la finale mondiale con Girard (Fra) Domani in gara gli azzurri del ricurvo

Continua la gara compound ai Campionati Mondiali Targa di Gwangju (KOR). L’Italia esce di scena nella competizione individuale maschile con Michea Godano che si arrende agli ottavi di finale a uno straordinario Fullerton 149-147.

È ancora in corsa nella gara individuale femminile Elisa Roner, l’azzurra ha superato le prime eliminatorie e domani, martedì 9 settembre alle 3,15 (ora italiana) sfiderà per gli ottavi di finale la messicana Bernal, match trasmesso in diretta streaming da Archery +.

Domani sarà anche il giorno dell’esordio degli arcieri del ricurvo con le 72 frecce di ranking round seguite dalle eliminatorie a squadre e mixed team, per l’Italia scendono in campo Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Loredana Spera.

GODANO ELIMINATO – L’Italia maschile esce di scena dalla gara compound maschile. Michea Godano perde agli ottavi di finale contro il numero 2 del ranking mondiale Mathias Fullerton, che si dimostra una grande campione anche in questo match. Il danese infatti vince 149-147 piazzando 14 frecce su 15 nel 10 e piegando la resistenza dell’azzurro che ha avuto comunque la forza di rimanere agganciato all’avversario per tutto il match.

IL PODIO IRIDATO – Fullerthon ha poi raggiunto la finale per il titolo iridato, dove è stato battuto dal francese Nicolas Girard 150-149 in una finale a dir poco equilibrata, risolta dopo la misurazione di un 10 di riga assegnato al transalpino dopo l’ultima volée. Terzo posto per il sudcoreano Choi vincente su Broadnax (USA) 146-145.

I RISULTATI DEL COMPOUND FEMMINILE – Nella gara femminile continua la sua ottima corsa Elisa Roner. L’azzurra dopo l’ottavo posto in qualifica ottenuto nel primo giorno di gare, oggi è scesa in campo solo nei sedicesimi di finale dove ha battuto 148-145 l’arciera di Taipei Chen. Domani sarà sfida contro la messicana Bernal per provare a continuare la corsa verso le finali iridate.

Non riescono invece a raggiungere l’obiettivo le altre due azzurre in gara. Giulia Di Nardo batte prima la portoghese Ribeiro 148-140 e poi la forte statunitense Alexis Ruiz prima di arrendersi all’indiana Kaur 148-146. Eliminata al primo turno Andrea Nicole Moccia che perde la sfida con la coreana Sim Sooin 144-143.

