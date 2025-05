ARCO Panella, Sarti e Pellizzari in finale alla Para-Archery Cup di Roma

European Para-Archery Cup (1^ prova) Roma, 26-31 maggio 2025 Maurizio Panella in finale per l’oro W1 Eleonora Sarti (Compound) e Asia Pellizzari (W1) per il bronzo

Secondo giorno di gare a Roma, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, e primi verdetti per la European Para-Archery Cup. Sono infatti andate in scena tutte le eliminatorie individuali e l’Italia vola in finale per l’oro grazie alle frecce nel W1 di Maurizio Panella che sabato sfiderà l’ungherese Gaspar allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, match trasmesso in diretta su Archery +. Venerdì mattina Asia Pellizzari ed Eleonora Sarti si giocheranno il bronzo nel W1 e nel compound, le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube di World Archery Europe. Domani sono in programma tutte le eliminatorie delle squadre e dei mixed team, oltre alla qualifica dei Visually Impaired.

Eleonora Sarti in finale per il bronzo

I RISULTATI DEL W1 – Maurizio Panella conquista un posto nella finale per l’oro individuale W1. L’azzurro sfiderà sabato alle 15,50 l’ungherese Gaspar dopo aver vinto tutti i match di oggi: 128-126 con il coreano Koo, 131-128 con il finlandese Antonios e 135-124 contro il brasiliano Perilo che in precedenza aveva battuto l’altro italiano Paolo Tonon 132-131. Finale per il bronzo anche per Asia Pellizzari che alle 9 di venerdì sfiderà la britannica Kingstone per provare a salire sul podio dopo la sconfitta in semifinale contro Brandtolova (CZE) 131-130. Kingstone ha battuto ai quarti Daila Dameno 123-120. La finale per l’oro sarà Brandtlova-Fernandez Jimenez (ESP).

I RISULTATI DEL RICURVO – Non riescono ad accedere alle finali gli azzurri del ricurvo. Stefano Travisani batte il polacco Chmielewski 6-2 e il georgiano Managadze 6-2 ma perde con il coreano numero due del tabellone Kwak ai quarti di finale 7-3. Stesso percorso per Davide Bettoni bravo a vincere 6-2 con l’ucraino Liaduschenkov e con il georgiano Jinjinkhadze 6-0 poi perde 6-0 con l’indiano Godara che in finale per l’oro sfiderò Radigan (GBR), mentre il match per il bronzo sarà Ciszek (POL)-Kwak (KOR). Esce di scena agli ottavi di finale Giuseppe Verzini vincente con l’indiano Sahil 6-0 e sconfitto 6-2 dal polacco Ciszek.

Nella gara femminile Vincenza Petrilli dopo aver battuto la compagna di squadra Veronica Floreno 6-0, perde la sfida dei quarti di finale contro la greca Poimenidou 6-2. La finale per l’oro sarà tra Poimenidou e Olszewska (POL), quella per il bronzo vedrà in campo Pooja (IND) e Courquin (GBR).

LE FINALI AZZURRE – Questo il programma completo delle finali azzurre dopo la giornata di oggi:

Venerdì 30 maggio

9,00 Finale bronzo individuale W1 femminile Pellizzari-Kingstone (GBR)

9,30 Finale bronzo individuale compound femminile Sarti-Paterson Pine (GBR)

Sabato 31 maggio

15,50 Finale oro individuale W1 maschile Panella-Gaspar (HUN)

LE GARE IN TV E IN STREAMING – Ampia sarà la copertura per la European Para-Archery Cup di Roma. Le finali di venerdì e quelle di sabato mattina saranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube della World Archery Europe, mentre sabato pomeriggio le sfide per l’oro individuale saranno su Archery +, canale ufficiale della Federazione Mondiale (World Archery). Nei giorni successivi all’evento una sintesi delle finali sarà trasmessa da Rai Sport.

