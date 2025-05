ARCO Para-Archery Cup: sei finali a squadre per l’Italia

Dopo le tre finali individuali conquistate ieri, l’Italia si prende altre sei possibilità di medaglia alla European Para-Archery Cup di Roma tra squadre e mixed team.

Gli azzurri sabato allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla scenderanno in campo per l’oro contro la Repubblica Ceca nel W1, contro la Gran Bretagna nel compound femminile, con la Germania nel ricurvo femminile e infine nel mixed team W1 ancora con la Repubblica Ceca. Venerdì al Centro Polifunionale della Polizia di Stato invece saranno gli uomini del ricurvo a scendere in campo per il bronzo contro l’Ucraina e il mixed team ancora del ricurvo per il terzo posto contro la Polonia.

Nel pomeriggio, durante la qualifica dei V.I., un’improvvisa tromba d’aria ha letteralmente smantellato il campo di gara ribaltando cavalletti e bersagli, prontamente sistemato dai volontari del comitato organizzatore, dai giudici di gara, col supporto di alcuni tecnici, in primis il coach della Germania. Nonostante l’imprevisto gli arcieri sono riusciti a tirare le 72 frecce di ranking round: l’Italia ha piazzato al primo posto sia Matteo Panariello nei Visually Impaired 1 (356 punti) sia Daniele Piran nei Visually Impaired 2/3 (517 punti).

I RISULTATI DEL RICURVO – Grazie al primo posto in qualifica l’Italia femminile del ricurvo con Veronica Floreno e Vincenza Petrilli si è assicurata un posto nella finale per l’oro contro la Germania di sabato alle 10,35.

Gli azzurri Stefano Travisani e Davide Bettoni si qualificano per il match per il bronzo in cui sfideranno venerdì alle 11,50 l’Ucraina. Oggi la squadra italiana ha prima battuto la Repubblica Ceca allo shoot off 5-4 (18-16) e poi ha perso con la Corea del Sud 6-2. I coreani sfideranno l’India per l’oro.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Sarà finale per l’oro sabato alle 9,50 anche per la coppia del compound femminile Eleonora Sarti e Maria Andrea Virgilio che dopo il successo con l’India 145-141 si troveranno di fronte la Gran Bretagna. Il match per il bronzo sarà tra Brasile e India.

Escono ai quarti di finale Giampaolo Cancelli e Christian Seneca sconfitti dall’Australia 149-143, gli australiani si giocheranno l’oro con l’India mentre la finale per il bronzo sarà tra Gran Bretagna e Francia.

I RISULTATI DEL W1 – Nel W1 vola alla sfida per l’oro anche la squadra maschile Paolo Tonon e Maurizio Panella che oggi hanno battuto 143-112 il Brasile e sabato torneranno in campo alle 9,30 contro la Repubblica Ceca. La medaglia di bronzo andrà a una tra Brasile e Corea del Sud.

I RISULTATI DEL MIXED TEAM – Nel pomeriggio anche due mixed team azzurri raggiungono la finale. In realtà nel W1 Asia Pellizzari e Paolo Tonon erano già sicuri di giocarsi l’oro grazie al primo posto in qualifica, sabato alle 12,10 affronteranno la Repubblica Ceca.

Nel ricurvo Vincenza Petrilli e Davide Bettoni sono in finale per il bronzo in cui venerdì alle 12,20 se la vedranno con la Polonia. La coppia italiana prima ha vinto allo shoot off 5-4 (16*-16) con il Brasile e poi ha perso con l’India 5-3. La finale per l’oro sarà tra India e Gran Bretagna.

Esce di scena ai quarti di finale il mixed team compound di Maria Andrea Virgilio e Christian Seneca che perde 148-146 con il Brasile. I sudamericani sfideranno la Francia per l’oro mentre il bronzo se lo giocheranno Gran Bretagna e India.

LE FINALI AZZURRE – Questo il programma completo delle finali azzurre dopo la mattinata di oggi:

Venerdì 30 maggio

9,00 Finale bronzo individuale W1 femminile Pellizzari-Kingstone (GBR)

9,30 Finale bronzo individuale compound femminile Sarti-Paterson Pine (GBR)

11,50 Finale bronzo a squadre ricurvo maschile Italia-Ucraina

12,20 Finale bronzo mixed team ricurvo Italia-Polonia

Sabato 31 maggio

9,30 Finale per l’oro a squadre W1 maschile Italia-Repubblica Ceca

9,50 Finale per l’oro a squadre compound femminile Italia-Gran Bretagna

10,35 Finale per l’oro a squadre ricurvo femminile Italia-Germania

12,10 Finale per l’oro mixed team W1 Italia-Repubblica Ceca

15,50 Finale oro individuale W1 maschile Panella-Gaspar (HUN)

LE GARE IN TV E IN STREAMING – Ampia sarà la copertura per la European Para-Archery Cup di Roma. Le finali di venerdì e quelle di sabato mattina saranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube della World Archery Europe, mentre sabato pomeriggio le sfide per l’oro individuale saranno su Archery +, canale ufficiale della Federazione Mondiale (World Archery). Nei giorni successivi all’evento una sintesi delle finali sarà trasmessa da Rai Sport.

Com. Stam. FITARCO