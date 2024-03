ARCO Parigi 2024 – Torneo di Qualificazione Paralimpica a Dubai

8° Fazza Para-Archery World Ranking Tournament Torneo di Qualificazione Paralimpica “Parigi 2024” Dubai (UAE), 2-7 marzo 2024 Domani azzurri in gara per la qualificazione paralimpica

Un ottimo avvio per l’Italia nella manifestazione di Dubai, che ha doppia valenza. Gli azzurri che avevano ottenuto lo scorso anno la qualificazione per i Giochi Paralimpici di Parigi vanno in campo esclusivamente per il Para-Archery Tournament, valido per migliorare il World Ranking. In questo caso dopo le qualifiche e le eliminatorie hanno raggiunto due finali per l’oro nel mixed team: Mijno-Travisani nel ricurvo open, Pellizzari-Tonon nel W1. Nella prova individuale si aggiungono due finali per l’oro con Elisabetta Mijno e Stefano Travisani nel ricurvo open e due per il bronzo con Paolo Tonon e Asia Pellizzari nel W1. Tutti i match validi per il podio della manifestazione si disputeranno giovedì.

Gli arcieri italiani ancora alla ricerca del biglietto per Parigi scenderanno invece in campo domani nell’apposito torneo di qualificazione per provare a rimpinguare il già ottimo bottino di 7 pass ottenuti nel 2023: 2 nel ricurvo femminile, 1 nel ricurvo maschile, 1 nel compound maschile e femminile, 1 nel W1 maschile e femminile. Per raggiungere l’obiettivo e arrivare questa estate con la squadra al completo all’Esplanade des Invalides sarà necessario arrivare in finale e ottenere il primo o il secondo posto. In campo per l’Italia ci sono Roberto Airoldi e Davide Bettoni nell’olimpico open, Paolo Cancelli, Christian Seneca, Maria Andrea Virgilio e Giulia Pesci nel compound open, Daila Dameno, Maurizio Panella e Francesco Tomaselli nel W1.LE SFIDE PER LE CARTE PARALIMPICHE – Nell’arco olimpico maschile la corsa di Roberto Airoldi inizierà dai sedicesimi contro il lettone Jonasts mentre quella di Davide Bettoni inizierà con Chaloupsky (CZE) e quella di Giuseppe Verzini con Hossain (BAN). Nel femminile l’Italia non parteciperà perché ha già ottenuto il massimo dei pass, due.

Nel compound maschile Christian Seneca affronterà al primo turno l’arciere degli Emirati Dabil Alnaqbi, mentre Giampaolo Cancelli entrerà in tabellone al secondo turno contro uno tra Guzey (KAZ) e Waterman (CAN)

Nel femminile Maria Andrea Virgilio sfiderà l’irachena Al-Murshedi e Giulia Pesci se la vedrà con l’ucraina Malykh.

Nel W1 è già in finale Daila Dameno che affronterà una tra la cilena Lopez e la turca Misir. Nel maschile tabellone poco fortunato visto che sarà subito match tra Maurizio Panella e Francesco Tomaselli, solo uno potrà quindi proseguire la corsa verso la finale che assegna la carta.

LE FINALI INDIVIDUALI DELL’ITALIA AL FAZZA TOURNAMENT – Al termine delle eliminatorie individuali del torneo valido per il World Ranking questi i risultati degli italiani. Nell’olimpico femminile si giocherà l’oro Elisabetta Mijno che sfiderà l’indiana Pooja dopo aver battuto agevolmente e senza cedere nemmeno un set la statunitense Caesar 6-0, la tailandese Pattaweo 7-1, l’arciera del Bangladesh Akter 7-1 e la slovena Lavrinc. Fuori ai sedicesimi Veronica Floreno e Vincenza Petrilli battute 6-2 e 6-0 dalla turca Eroglu e dalla sudcoreana Jang.

Sarà finale per l’oro anche nell’olimpico maschile con Stefano Travisani che travolge 6-0 il compagno Davide Bettoni e l’iraniano Rahimi per poi vincere allo shoot off 6-5 (10-9) con il giapponese Ueyama e in semifinale 6-2 con il britannico Radigan. L’azzurro affronterà così nella sfida per l’oro il francese Toucoullet. Termina ai sedicesimi l’avventura di Roberto Airoldi sconfitto 6-0 dal’australiano Kenton Smith.

Nel W1 maschile approda in finale per il bronzo Maurizio Panella che vince le sfide con il kazako Duisembayev 134-123 e quella con lo statunitense Tabansky 134-133 per poi perdere in semifinale con il turco Aydin 132-128. L’azzurro sfiderà per salire sul podio il finlandese Antonios. Si ferma ai quarti Paolo Tonon battuto 144-141 ancora da Aydin dopo aver battuto 139-128 l’australiano Davis. Eliminato un turno prima Francesco Tomaselli bravo a battere subito 134-115 l’indiano Ansari ma sconfitto poco dopo dall’iraniano Zandi 130-127.

Vola in finale per il bronzo nel W1 femminile Asia Pellizzari dopo il 130-126 sulla compagna Daila Dameno e la sconfitta 135-133 con Brandtlova, la sfida per il bronzo sarà contro l’altra arciera della Repubblica Ceca Pultar Musilova.

Nel compound maschile si ferma ai quarti la corsa di Matteo Bonacina sconfitto 146-138 dall’australiano Milne dopo aver vinto 144-139 con French (AUS) e 142-135 con il malese Govinda Rajan. Esce di scena agli ottavi Giampaolo Cancelli che prima batte 142-135 il polacco Piotrowski, poi si ripete con Vrzal (CZE) 143-141 e infine cede all’indiano Swami 145-143. Fuori nel primo scontro Christian Seneca dopo il 139-136 con il tailandese Singpirom.

Nel femminile si ferma ai quarti Eleonora Sarti vincente con l’arciera di Taipei Lee 138-131 e allo shoot off 137-137 (10-7) con la malese Abdul Jalil ma sconfitta dalla turca Cure 141-136. Fuori al primo scontro Giulia Pesci, 143-132 con Abdul Jalili, e Maria Andrea Virgilio 136-140 con l’irlandese Leonard.

LE FINALI AZZURRE DEL MIXED TEAM AL FAZZA TOURNAMENT – Nell’arco olimpico Elisabetta Mijno e Stefano Travisani battono 5-1 l’Azerbaigian, 6-0 la Colombia e 6-2 la Turchia meritandosi la finale per l’oro di giovedì contro il Giappone (Shigesada, Ueyama). Stesso traguardo raggiunto dalla coppia del W1 Asia Pellizzari e Paolo Tonon che hanno la meglio contro la Corea del Sud 135-125 e giovedì affronteranno la Repubblica Ceca (Brandtlova, Davidek). Escono di scena ai quarti di finale gli azzurri del compound Giulia Pesci e Matteo Bonacina che battono l’Iraq 139-138 ma vengono sconfitti subito dopo dalla Turchia 147-140.

