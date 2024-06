ARCO Parigi2024: Azzurre fuori agli ottavi. Speranza World Ranking

Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale Antalya (TUR), 13-17 giugno 2024 Sfuma il pass olimpico della squadra azzurra femminile L’ultima opportunità di qualificazione è il World Ranking

Nel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica ad Antalya (Tur) le azzurre Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliatinon riescono a ottenere il pass a squadre per Parigi 2024 perdendo agli ottavi di finale con l’Iran 1-5. A disposizione c’erano quattro posti e a prenderli, raggiungendo la semifinale del torneo, sono state Cina, Malesia, Gran Bretagna e Taipei Cinese (nell’ordine di classifica finale della competizione).

WORLD RANKING – L’ultima possibilità dell’Italia femminile per arrivare a Parigi con il terzetto al completo è ora rappresentata dal World Ranking, che mette a disposizione gli ultimi due posti per le squadre maschili e due per quelle femminili. Ma non sarà facile. Le azzurre, che stazionano al 13° posto della classifica mondiale con 150 punti, attraverso i risultati della terza tappa di Coppa del Mondo di Antalya, che comincerà martedì 18 e si concluderà domenica 23 giugno, per essere certe del pass dovrebbero scavalcare almeno una tra India (185 punti) e Indonesia (179,5 punti) che stazionano rispettivamente all’8° e 9° posto della graduatoria e sono le due squadre che, ad oggi, avrebbero diritto ai due posti per la Francia. Servirà quindi una grande prestazione delle azzurre e sperare al contempo che le avversarie non facciano meglio di loro.

IL WORLD RANKING A SQUADRE FEMMINILE

AZZURRE SCONFITTE AGLI OTTAVI – Fatale per Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati è stato il primo scontro degli ottavi di finale contro l’Iran (Fallah, Haji Hosseini, Pourmahani)che si è aggiudicata il passaggio del turno vincendo 5-1. Il primo set finisce in parità (53-53), ma le italiane non riescono ad alzare la media punti e vengono estromesse dalla corsa, perdendo le successive due volée 53-54 e 51-55.

Le azzurre avevano ottenuto l’8° punteggio nel ranking round (1957 punti su 216 frecce), mentre l’Iran, con il 9° punteggio, era partita dai 12esimi di finale superando la Mongolia 5-3. Le iraniane sono poi state fermate ai quarti dalla Cina, testa di serie numero uno dopo il ranking round con 1996 punti.

Questi i risultati degli altri match degli ottavi: Cina batte Polonia 6-0, l’lndia supera l’Ucraina 5-3, Taipei batte Slovenia allo spareggio 5-4 (29-25), così come la Colombia ha la meglio sulla Spagna 5-4 (24*-24), la Malesia supera il Vietnam 5-3, la Gran Bretagna vince con l’Indonesia 6-2 e il Giappone batte l’Australia 6-0.

QUARTI DI FINALE – Decisivo per la qualificazione olimpica è stato poi il turno dei quarti di finale, dove la Cina ha estromesso l’Iran vincendo 6-2, Taipei ha battuto l’Ucraina 5-1, la Malesia ha vinto con la Colombia 6-0 e la Gran Bretagna ha superato il Giappone 6-2.

SEMIFINALI E FINALI – Per la cronaca, questi i risultati delle semifinali: la Cina ha sconfitto Taipei 6-2, mentre la Malesia ha vinto sulla Gran Bretagna per 5-3. A conquistare l’oro è la Cina, vincente allo spareggio sulla Malesia 5-4 (28-25), mentre il bronzo è andato alla Gran Bretagna che ha superato Taipei 5-3.

PROGRAMMA – Domani prosegue il torneo di qualificazione olimpica con le gare a squadre maschili, che mettono a disposizione tre posti per Parigi 2024, mentre domenica e lunedì si svolgerà il torneo individuale che darà rispettivamente due posti a donne e uomini, pass che non interessano l’Italia che ad oggi ha già in cassaforte la qualificazione del trio maschile ottenuto da Nespoli, Musolesi e Paoli ai recenti Europei di Essen e di una atleta femminile grazie al bronzo di Chiara Rebagliati ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Questo significa che ad oggi gli azzurri sarebbero in gara all’Esplanade des Invalides con 4 atleti nell’individuale, con la squadra maschile e nel mixed team.

Da martedì 18 il via alla terza tappa di Coppa del Mondo con le 72 frecce di ranking round del compound, mercoledì 19 al mattino le eliminatorie a squadre compound e al pomeriggio il ranking round degli olimpici. Giovedì 20 giornata importantissima per l’Italia con le eliminatorie a squadre del ricurvo fino alle semifinali ed eliminatorie individuali compound. Venerdì 21 eliminatorie mixed team ed eliminatorie individuali dell’olimpico, mentre sabato 22 si disputeranno le finali dei compound e domenica 23 giugno si chiude con le finali dell’arco olimpico, al termine delle quali potranno essere assegnati i punti per i risultati di Coppa e anche i pass a squadre attraverso il World Ranking.

Chiara Rebagliati. Tatiana Andreoli e Lucilla Boari. Dopo l’amaro 4° posto all’Europeo, nemmeno ad Antalya arriva il pass olimpico a squadre

Le azzurre nel match degli ottavi con l’Iran

