ARCO Presentati i Tricolori Para-Archery e Targa di Rovereto 2025

Rovereto 2025, XXXVII Campionati Italiani Targa Para-Archery Rovereto (TN), 5-6 luglio 2025 – LXIII Campionati Italiani Targa Rovereto (TN), 17-20 luglio 2025 Rovereto capitale del tiro con l’arco con i Tricolori Para-Archery e i Tricolori Targa

Rovereto è pronta a diventare la Capitale del tiro con l’arco. A luglio, nella città trentina, si svolgeranno sia i Campionati Italiani Para-Archery (5-6 luglio) che i Campionati Italiani Targa (17-20 luglio) grazie all’organizzazione del Kosmos Rovereto. Le due gare andranno in scena in uno dei migliori impianti d’Europa per questa disciplina, il Palakosmos che, dopo la sua costruzione realizzata nel 2010, ospita la maggior parte dei raduni della Nazionale Giovanile e da qualche anno anche quelli della Nazionale Paralimpica.

Al fianco della società trentina, oltre al Comitato FITARCO Trento, il Comune di Rovereto ha garantito il patrocinio mentre la Cassa Rurale Vallagarina è stata di supportato per la perfetta riuscita dei due maggiori eventi nazionali del calendario federale, pronti a portare a Rovereto oltre 1500 presenze nelle due manifestazioni tra atleti, tecnici e accompagnatori, numeri che assicurano una positiva ricaduta economica sul territorio.

La prima competizione che andrà in scena al Palakosmos sarà quella dedicata agli atleti paralimpici in programma sabato 5 e domenica 6 luglio, mentre i Campionati Italiani Targa si disputeranno dal 17 al 20 luglio.

A Rovereto arriveranno tutti i migliori arcieri italiani, dalle classi giovanili fino ai master, tra questi naturalmente anche gli azzurri che sfrutteranno le frecce dei Tricolori per continuare a preparare i due appuntamenti clou della stagione internazionale: i Campionati Mondiali in programma in Corea del Sud, a Gwangju, nel mese di settembre.

La Nazionale Paralimpica, per esempio, al termine del Campionato Italiano rimarrà in raduno a Rovereto fino al 9 luglio, proprio per preparare i prossimi eventi europei e mondiali.

IL PROGRAMMA DELLE DUE GARE – I Campionati Italiani Para-Archery inizieranno ufficialmente sabato 5 luglio con le 72 frecce di qualifica al mattino, e al pomeriggio tutte le eliminatorie fino alle finali per il bronzo individuale, a squadre e mixed team. Domenica 6 luglio sarà invece il giorno dedicato alle finali per l’oro che assegneranno i titoli italiani assoluti di tutte le categorie in gara: ricurvo open, compound open, W1 e Visually Impaired.

I Campionati Italiani Targa, ai quali parteciperanno come sempre anche i migliori arcieri paralimpici che hanno ottenuto i punteggi minimi per qualificarsi, scatteranno giovedì 17 luglio con le frecce delle classi giovanili (Ragazzi e Allievi) delle tre divisioni previste: ricurvo, compound e arco nudo. Venerdì 18 verranno scoccate le 72 frecce di qualifica di Senior, Junior e Master del compound e dell’arco nudo che assegneranno i titoli di classe e disegneranno il tabellone delle eliminatorie per la disputa dei titoli assoluti. Sabato 19 al mattino si svolgerà la gara di qualifica del ricurvo a cui seguiranno tutte le eliminatorie individuali a squadre e mixed team delle tre divisioni in gara. Domenica 20 luglio l’ultimo giorno delle gare di Rovereto con tutte le finali per i titoli italiani assoluti individuali, mixed team e a squadre di arco nudo, compound e ricurvo.

I CAMPIONI USCENTI – L’anno scorso i Campionati Italiani Para-Archery sono stati disputati a Pesaro. Nel ricurvo il titolo assoluto è andato per la prima volta a DavideBettoni, mentre nel femminile ennesima affermazione per ElisabettaMijno, la campionessa azzurra si è messa al collo il settimo titolo della carriera. Tra le squadre i campioni uscenti sono gli Arcieri Cameri mentre nel mixed team hanno trionfato gli Arcieri delle Alpi. Nel compound sesto titolo per Maria Andrea Virgilio, secondo di fila per Matteo Bonacina e vittoria a squadre per la Kentron Dard. Nel W1 prima volta per Maurizio Panella e quarta vittoria per Asia Pellizzari, tra le squadre successo per le Frecce Azzurre mentre nel mixed team a meritarsi l’oro sono stati gli Arcieri del Castello. Pronostici rispettati tra i Visually Impaired con ori a Matteo Panariello (V.I.1), sesto in carriera, e Daniele Piran (V.I. 2/3), al terzo titolo consecutivo.

L’ultima edizione dei Tricolori Targa è stata quella di Camaiore con il maltempo a flagellare il campo di gara e a costringere gli organizzatori a interrompere la gara prima delle finali individuali. Per questo motivo i titoli assoluti sono stati assegnati ex aequo, nel ricurvo maschile oro per l’olimpionico Mauro Nespoli e Matteo Bilisari, nel femminile affermazione per Loredana Spera e Roberta Di Francesco. Nel compound titoli per Michea Godano e Roberto Sottile e per Giulia Di Nardo e Anna Rocca, mentre nell’arco nudo successo condiviso tra Roberto Olivo e Alessio Noceti e per Giulia Mantilli e Cinzia Noziglia.

Poco prima dell’arrivo del maltempo sono state disputate le sfide a squadre e mixed team. I campioni in carica a squadre nel ricurvo sono gli Arcieri Iuvenilia al maschile, gli Arcieri delle Alpi nel femminile e gli Arcieri Voghera nel mixed team. Trionfi nel compound per la squadra maschile della PAMA Archery Milazzo e per gli Arcieri del Torresin tra le squadre femminili, mentre nel mixed team l’oro è andato al Kosmos Rovereto. Nell’arco nudo a squadre dominio degli Arcieri delle Alpi a Camaiore con successo sia nel maschile che nel femminile, mentre l’oro mixed team è andato al Malin Archery Team.

LE GARE IN TV E STREAMING – Entrambe le gare di Rovereto saranno trasmesse in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, e sui principali social federali. Nei giorni successivi ai due eventi una sintesi delle finali sia dei Campionati Para-Archery che dei Tricolori Targa saranno trasmesse da Rai Sport.

IL MOVIMENTO ARCIERISTICO TRENTINO – Nella Provincia di Trento ci sono sei Società FITARCO: oltre agli organizzatori della competizione, il Kosmos Rovereto, sono affiliati alla Federazione anche gli Arcieri Virtus, gli Arcieri Tridentini Aquila Nera, gli Arcieri Altopiano Piné e la Polisportiva Oltrefersina Asd – Sez. Tiro Con l’Arco. Gli arcieri tesserati sono complessivamente 395, dei quali 135 appartengono alle classi giovanili. Uno dei vanti delle società della provincia è lo sviluppo del settore giovanile e un numero piuttosto elevato di arcieri che hanno vestito la maglia azzurra.

ACCREDITI STAMPA – Per accreditarsi alla manifestazione è necessario inviare una mail all’indirizzo stampa@fitarco.it scrivendo nell’oggetto della mail “Accredito Rovereto 2025” e indicando nel testo nome e cognome, testata di riferimento, numero di tessera dell’Ordine dei Giornalisti, contatto telefonico e i giorni nei quali si intende essere presenti all’evento.

KOSMOS ROVERETO – Nata il 7 luglio 1980, l’APD Kosmos Rovereto, società organizzatrice del doppio Campionato Italiano, è stata ufficialmente affiliata alla Federazione con la denominazione “Arcieri Kappa di Rovereto”, sorta per iniziativa di un gruppo di pionieri dell’arcieria roveretana fra i quali Oliviero Vanzo e Renzo Ruele.

Nel corso di questi 45 anni, numerosi bambini, donne e uomini hanno praticato l’arte del tiro con l’arco nella Kappa Kosmos. Molti di loro si sono cimentati nelle competizioni agonistiche ma molti altri, pur non gareggiando, hanno continuato a frequentare regolarmente le palestre e i campi sportivi, contribuendo allo sviluppo pionieristico dell’arcieria a Rovereto, oggi riconosciuta a livello internazionale.

Gli arcieri Kappa oggi vantano una lunga storia di successi nel campo dell’arcieria, grazie agli straordinari risultati ottenuti dai suoi atleti che, con abilità e impegno, hanno conquistato numerosi titoli nazionali, facendo sì che la Kosmos diventasse una delle più prestigiose e blasonate società di tiro con l’arco in Italia.

Questi eccezionali risultati non sono passati inosservati alla Federazione Italiana Tiro con l’Arco, che ha riconosciuto il valore e il prestigio degli arcieri Kappa assegnando alla società le sei stelle che ornano lo stemma sociale. Queste stelle simboleggiano non solo i successi passati, ma anche l’impegno costante e l’eccellenza della Kappa Kosmos Rovereto che continua a perseguire nel tiro con l’arco.

1993 Stella di bronzo, per i 5 titoli Italiani.

1994 Stella d’argento, per i 10 titoli Italiani.

1997 Stella d’oro, per i 20 titoli Italiani.

2001 Stella di platino, per i 50 titoli Italiani.

2003 Stella di rubino, per i 75 titoli Italiani.

2005 la Stella di diamante, per i 100 titoli Italiani vinti, raggiungendo il numero massimo di Stelle Federali assegnabili ad una Società.

A febbraio 2024 l’A.P.D. Kosmos Rovereto vanta 261 titoli italiani mantenendo di fatto il primato della società di tiro con l’arco che ha vinto il maggior numero di tricolori nelle varie discipline arcieristiche.

L’impegno degli atleti del Kappa è stato premiato con la chiamata nella nazionale azzurra. Negli anni si sono distinti conquistando tantissimi titoli nazionali ed internazionali facendo sì che il Kosmos Rovereto sia tutt’oggi una delle più prestigiose società italiane di tiro con l’arco.

La Società non è tuttavia alimentata soltanto dall’agonismo sportivo, che è comunque l’essenza dello sport, ma anche da altri elementi importantissimi e fondamentali quali sono appunto lo stare insieme e formare un gruppo. In questo contesto assumono un ruolo fondamentale i genitori dei nostri ragazzi, i dirigenti, i tecnici, gli amici ed i simpatizzanti. Non a caso da diversi anni si è guadagnata il titolo un Centro Addestramento Giovanile – C.A.G. -, sotto l’egida della FITARCO ed il Centro Avviamento allo Sport – C.A.S. – sotto il controllo del CONI. Annualmente, tradizionalmente nella prima settimana di gennaio, il Kosmos Rovereto organizza il “Trofeo dell’arciere”, una manifestazione sportiva di carattere nazionale organizzata ininterrottamente fin dal lontano 1982 e, dal 2016, dedicata alla memoria di Oliviero Vanzo.