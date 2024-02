ARCO Presentato a Pordenone il 51° Campionato Italiano Indoor

51° campionato italiano indoor “Memorial Giggi Cartoni” Fiera di Pordenone, 15-18 febbraio 2024 presentati i Tricolori Indoor di Pordenone Presentato oggi a Pordenone con le massime autorità locali e federali il 51° Campionato Italiano Indoor di tiro con l’arco.

Da giovedì 15 a domenica 18 febbraio la Fiera di Pordenone ospiterà per la prima volta i Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco. Oltre 1300 arcieri in rappresentanza di quasi 300 Società provenienti da tutta Italiasi sfideranno per i titoli di classe e assoluti delle divisioni arco nudo (giovedì), compound (venerdì) e arco olimpico (sabato e domenica).

Sulla linea di tiro friulana anche i Nazionali Olimpici e Paralimpici impegnati nel percorso verso i Giochi di Parigi 2024 e gli azzurri titolari agli Europei Indoor che si disputeranno a Varazdin (Cro) dal 20 al 25 febbraio.

Si è svolta questa mattina a Pordenone, nella Sala Convegni “P. Ellero” di Palazzo Baldini, la conferenza stampa di presentazione del 51° Campionato Italiano Indoor di tiro con l’arco che, per la prima volta, si svolgerà alla Fiera di Pordenone dal 15 al 18 febbraio e che porterà circa 1400 atleti partecipanti provenienti da tutta Italia, compresi gli arcieri azzurri impegnati nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

I Tricolori di Pordenone, con i suoi 800 tecnici accreditati e centinaia di accompagnatori, rappresentano la più grande kermesse arcieristica del calendario nazionale e saranno anche l’appuntamento agonistico che precede la partecipazione dell’Italia al Campionato Europeo Indoor che si svolgerà a Varazdin, in Croazia, dal 19 al 24 febbraio.

Numerose le autorità presenti alla conferenza stampa, a partire dal Sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani: “Un altro bersaglio centrato dall’Amministrazione comunale nell’ottica di rafforzare le presenze in città. Ospitare i Campionati Italiani indoor di Tiro con l’arco significa portare a Pordenone un gran numero di atleti, con tecnici e familiari al seguito per un indotto di circa 3 mila persone provenienti da tutta Italia, che si fermeranno in città per quattro giorni. Frutto di una sinergia tra la Fiera, gli uffici del Comune e le categorie economiche, questo grande evento sportivo rappresenta l’occasione per mostrare ai nostri ospiti le bellezze artistiche di Pordenone, la ricchezza dei nostri musei e degli eventi culturali, i tanti negozi in cui fare shopping, gustando le bontà del territorio e testando con mano la nostra accoglienza”.

Il Presidente FITARCO, Mario Scarzella, intervenuto in videoconferenza dagli uffici di Roma, ha evidenziato l’importanza dell’evento agonistico: “Devo ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e l’Ente Fiera per averci dato questa grande opportunità. Il Campionato Italiano Indoor è il più grande evento arcieristico della stagione, un grande impegno per gli Arcieri del Torresin che lo organizzano. Ringrazio tutte le associazioni che daranno il loro supporto al COL e che permetteranno a numerosi arcieri presenti di gareggiare al massimo delle loro capacità. Vedremo in gara i migliori arcieri azzurri che si stanno preparando per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. A loro e ai nazionali che parteciperanno agli Europei Indoor subito dopo i tricolori vanno i nostri migliori auguri”.

Queste le parole dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini: “Eventi sportivi di questa caratura hanno grande valenza per la nostra Regione, perché rappresentano un importante strumento di promozione e riconoscibilità. Inoltre sono l’occasione per mettere in mostra, soprattutto nei confronti dei giovani, valori sani come la dedizione, l’allenamento costante, la passione e la capacitò di sacrificio. A tutti i partecipanti, l’augurio per una buona competizione e un caloroso benvenuto in Friuli Venezia Giulia”.

Sempre in rappresentanza della regione, è intervenuto anche il Consigliere Regionale, Markus Maurmair: “Dopo dieci edizioni in Emilia Romagna siamo molto felici di accogliere questa sfida, portando una grande manifestazione nazionale in regione, mettendo a disposizione le nostre strutture per la competizione e per l’accoglienza che il Friuli vuole riservare a partecipanti e accompagnatori, con l’augurio che questa kermesse possa tornare alla Fiera di Pordenone anche in futuro”.

Il Presidente del COL, Renato Bazzichetto, ha rivolto un sincero ringraziamento a chi ha supportato fin dall’inizio l’iniziativa: “Senza il supporto delle istituzioni non sarebbe stato possibile portare alla Fiera di Pordenone questa competizione arcieristica. Devo ringraziare anche le Fiamme Cremisi e il Gruppo Alpini di Pordenone Centro che ci metteranno a disposizione i volontari, figure necessarie per portare a termine il campionato. Esprimo grande riconoscenza anche a tutte le categorie economiche per il loro supporto che ci permetterà di ospitare così tante persone nei giorni di gara”.

In chiusura, ha espresso grande soddisfazione l’Assessore allo Sport del Comune di Pordenone, Walter De Bortoli: “Ospitiamo volentieri e con grande orgoglio questo campionato italiano Fitarco. Mi fa molto piacere che ci sia un altro sport che viene a Pordenone dove le nostre strutture sono duttili e si possono trasformare da Fiera espositiva ad arena sportiva. Sicuramente ci candidiamo per ospitare le prossime edizioni del campionato e ci mettiamo a disposizione della Federazione, che ha creduto nelle nostre capacità”.

LA MANIFESTAZIONE – Dopo dieci edizioni disputate a Rimini, il Campionato Italiano Indoor 2024 verrà ospitato per la prima volta alla Fiera di Pordenone.

Dal 15 al 18 febbraio, per la 51ª edizione dei tricolori al chiuso intitolati alla memoria di Giggi Cartoni, compianto dipendente della Federazione, è prevista una presenza record di partecipanti. Saranno infatti oltre 1300 gli arcieri iscritti alla gara in rappresentanza di quasi 300 Società di tutta Italia, cui si aggiungono 800 tecnici accreditati e centinaia di accompagnatori che per cinque giorni affolleranno i padiglioni 6, 7, 8 e 9 della Fiera.

ORGANIZZAZIONE – La manifestazione è stata affidata dalla FITARCO alla società Arcieri del Torresin, che ha già organizzato due edizioni dei campionati italiani outdoor.

Il COL ha potuto contare sul fondamentale sostegno e patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG, del Comune di Pordenone e della Fiera che, insieme a un nutrito gruppo di partner che affolleranno il padiglione destinato agli stand commerciali, hanno permesso al sodalizio che opera a Oderzo di organizzare il più grande evento nazionale arcieristico stagionale.

Il PROGRAMMA – Il primo giorno della manifestazione, giovedì 15 febbraio, sarà interamente dedicato alla divisione arco nudo con le qualifiche e l’assegnazione dei titoli di classe al mattino e, al pomeriggio, eliminatorie e finali per i titoli assoluti individuali e a squadre.

Venerdì 16 lo stesso programma si ripeterà per i compound, mentre sabato 17 inizierà la gara dedicata all’arco olimpico con i turni di qualifica che assegnano i titoli di classe e compongono i tabelloni degli scontri diretti individuali e a squadre di domenica 18 febbraio, giornata conclusiva che prevede i match per il podio assoluto.

Tutti i titoli di classe (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior, Master) si disputano sulle 60 frecce alla distanza di 18 metri. I punteggi ottenuti al termine delle qualifiche definiscono poi il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre, che si disputano con il set system per arco nudo e ricurvo, mentre per i compound i titoli assoluti si assegnano col sistema cumulativo dei punteggi.

AZZURRI IN GARA – Il 51° Campionato Italiano al chiuso avrà altissimi contenuti agonistici. Sulla linea di tiro ci saranno infatti gli arcieri della Nazionale Olimpica e Paralimpica impegnati nel percorso verso i Giochi di Parigi 2024 e i 32 azzurri, sia senior che junior delle tre divisioni, che dal 20 al 25 febbraio saranno impegnati agli Europei Indoor di Varazdin, in Croazia, nel primo evento internazionale della stagione.

I CAMPIONI ITALIANI USCENTI – A difendere i tricolori vinti nell’edizione 2023 ci saranno per la divisione olimpica il tre volte medagliato ai Giochi Olimpici Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati, l’azzurra che lo scorso anno ai Giochi Europei ha vinto il bronzo conquistando quello che, al momento, è l’unico pass per Parigi ottenuto dall’Italia.Le squadre campioni in carica sono Arcieri Voghera al maschile e Arcieri Iuvenilia al femminile.

Nel compound i detentori della corona di re e regina d’Italia sono l’azzurro Elia Fregnan e la giovane Elisa Roner che, grazie ai risultati internazionali della scorsa stagione ha scalato la classifica mondiale arrivando al 6° posto del ranking. Nella prova a squadre difenderanno il titolo italiano gli Arcieri delle Alpi e la Kentron Dard.

Per quanto riguarda l’arco nudo i campioni uscenti sono i nazionali Eric Esposito e Giulia Mantilli, mentre i campioni in carica a squadre sono il trio della Compagnia Frecce Apuane e le atlete degli Arcieri delle Alpi.



I CAMPIONATI IN DIRETTA STREAMING E SU RAI SPORT – Tutte le giornate della competizione saranno trasmesse in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale youtube della FITARCO e, in contemporanea, sui canali social federali di Twitch, Facebook e X. Una sintesi delle finali di domenica 18 febbraio verrà trasmessa su Rai Sport.

Com. Stam. + foto FITARCO

l’intervento del Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani