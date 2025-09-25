ARCO Travisani e Mijno in finale ai Mondiali Para-Archery

Campionati Mondiali Para-Archery Gwangju (KOR), 22-28 settembre 2025 Stefano Travisani in finale per l’oro ricurvo Elisabetta Mijno per il bronzo

L’Italia si prende altre due finali ai Campionati Mondiali Para-Archery di Gwangju (KOR). Stefano Travisani si giocherà l’oro iridato individuale nel ricurvo domenica alle 10,17 (orario italiano) contro Ziapaev (AIN). Per l’azzurro è un Mondiale da incorniciare visto che, insieme alla compagna Elisabetta Mijno, ha conquistato un posto anche nella finale per l’oro mixed team, ieri anche Pellizzari e Tonon hanno raggiunto la finale per il bronzo nel mixed team W1. Nella mattinata italiana proprio Elisabetta Mijno conquista un’altra finale per l’Italia, quella per il bronzo individuale ricurvo in cui affronterà la cinese Wang domenica alle 9,24. Tutti i match per le medaglie verranno trasmessi in diretta streaming da Archery+, mentre una sintesi verrà trasmessa nei prossimi giorni da Rai Sport.

I RISULTATI INDIVIDUALI – Percorso netto per Stefano Travisani che nella notte italiana batte tutti i suoi avversari nonostante la pioggia abbia imperversato sul campo di gara per lunghi tratti delle eliminatorie. L’azzurro inizia con il 7-3 sull’australiano Holland, poi batte allo shoot off Khutakov (AIN) 6-5 (10-9) e infine mette il turbo sbarazzandosi con un doppio 6-0 sia del turco Savas che del tailandese Netsiri.

Davide Bettoni si ferma invece al secondo turno, battuto allo shoot off 6-5 (9-8) dal messicano Molina dopo il successo per 6-2 con il giapponese Otsuka.

Nel ricurvo femminile sfuma per un soffio l’accesso alla finale per l’oro di Elisabetta Mijno. L’azzurra si giocherà il bronzo contro la cinese Wang domenica alle 9,24 dopo aver perso la semifinale contro l’altra cinese Gao per 6-4. Nei precedenti match Mijno aveva battuto l’atleta della Mongolia Demberel 6-0 e con lo stesso risultato l’australiana Jennings.

Esce di scena agli ottavi Veronica Floreno battuta 7-1 dalla cinese Wang.

Nel compound si ferma ancora agli ottavi Giampaolo Cancelli che prima vince 142-141 con il cinese Zheng e poi perde allo shoot off 144-144 (10-9) con il britannico Macqueen.

Fa solo un passo in più Eleonora Sarti, vincente 146-145 con Alim (SGP) e 141-135 con la coreana Yu Sundeok, ma poi sconfitta 147-143 dalla turca Cure Girdi.

Fuori agli ottavi Irene Picci che prima batte 140-137 la brasiliana Gogel e poi si arrende alla britannica Grinham 139-138.

Non riescono a raggiungere i match per le medaglie gli azzurri del W1. Paolo Tonon perde ai quarti di finale 130-128 con il turco Turkmenoglu dopo il successo con l’ungherese Gaspar 130-129.

Termina ai quarti anche la corsa di Asia Pellizzari sconfitta dalla cinese Qang, testa di serie numero uno del tabellone, 128-118 dopo aver battuto 135-124 Ilina (AIN).

