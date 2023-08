ARCO Tricolori di Seravezza: attesi 840 arcieri e i migliori Azzurri

Campionati Italiani Targa Seravezza (Lu), 24-27 agosto 2023 Qualifica ed Eliminatorie: 24-26 agosto – Stadio Comunale Buon Riposo Finali: 27 agosto – Palazzo Mediceo Da giovedì a domenica oltre 800 arcieri in gara in Toscana per i tricolori outdoor In campo anche i migliori arcieri della Nazionale Olimpica e Paralimpica

Saranno quattro giorni di gare emozionanti, tra numeri altisonanti e prestazioni agonistiche di assoluto livello, garantite dalla presenza dei migliori arcieri italiani. Sono 212 le società presenti e 840 gli arcieri provenienti da tutta la penisola che prenderanno parte al 61°

Campionato Italiano Targa che si disputerà tra il 24 e il 27 agosto a Seravezza, borgo medievale toscano che si trova nella Versilia storica, in provincia di Lucca.

ORGANIZZAZIONE E CAMPI DI GARA – Il campionato outdoor, organizzato dalla società ASD Kentron Dard con il patrocinio del Comune di Seravezza, assegnerà i titoli italiani di classe e assoluti, individuali e a squadre di tre divisioni: Ricurvo (Arco Olimpico), Compound e, per la prima volta, verranno assegnati anche i tricolori Arco Nudo.

Andando nel dettaglio, per la divisione olimpica sono previsti 381 atleti, nel compound 245 e per l’arco nudo 214. Contando anche i tecnici e gli accompagnatori presenti, saranno oltre 2000 le presenze legate al tiro con l’arco a Seravezza dintorni.

La competizione si disputerà in due distinti luoghi di gara: le 72 frecce di qualifica che assegnano i titoli di classe Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master delle tre divisioni e che compongono il tabellone degli scontri diretti, insieme tutte le fasi eliminatorie per gli assoluti si svolgeranno da giovedì 24 a sabato 26 agosto allo Stadio Comunale Buon Riposo (Via Buon Riposo, 108, 55047 Seravezza LU). L

e finali di domenica 27 verranno invece ospitate nel giardino del meraviglioso Palazzo Mediceo, patrimonio UNESCO, perla rinascimentale che si trova nel centro storico di Seravezza (Viale Leonetto Amadei, 230, 55047 Seravezza LU) che farà da sfondo alle sfide che assegnano i tricolori assoluti individuali e a squadre. Un luogo storico e iconico che la ASD Kentron Dard aveva già utilizzato quando ha organizzato e ospitato nel 2016 i Campionati Italiani di Società.

TANTI GLI AZZURRI PRESENTI – Questo campionato rappresenta l’evento federale più importante della stagione considerando che saranno sulla linea di tiro oltre ai migliori arcieri delle classi giovanili, senior e master, anche gli arcieri della Nazionale olimpica e compound di ritorno dalla recenta tappa di Coppa del Mondo di Parigi e gran parte dei protagonisti della Nazionale Paralimpica che, nella settimana di ferragosto, hanno sbancato il podio agli Europei Para-Archery di Rotterdam dove hanno ottenuto il primo posto nel medagliere per Nazioni. In gara anche gli arcieri della Nazionale Giovanile che lo scorso anno hanno dato filo da torcere ai senior, oltre agli specialisti dell’Arco Nudo abituati a vestire la maglia azzurra nelle discipline indoor, tiro di campagna e 3D.

I CAMPIONI USCENTI – Se nell’Arco Nudo sarà la prima volta che verranno assegnati i titoli italiani di questa divisione, per il ricurvo e il compound saranno presenti gli atleti che difenderanno i titoli ottenuti lo scorso anno a Oderzo (Tv). Nel ricurvo i campioni uscenti sono l’olimpionico Mauro Nespoli, che arriverà in Toscana dopo essersi già qualificato per la finalissima di World Cup di Hermosillo (Mex) di settembre, e la campionessa paralimpica Elisabetta Mijno che a Rotterdam ha confermato il titolo europeo para-archery che aveva già vinto nel 2022 a Roma, oltre ad aver migliorato il record mondiale paralimpico sulle 72 frecce mettendo sul bersaglio 674 punti. Nella prova a squadre difenderanno il tricolore gli Arcieri Iuvenilia sia nel maschile che nel femminile e gli ArcieriTorrevecchia nel mixed team. Nella divisione compound proveranno a bissare l’oro assoluto vinto lo scorso anno in Veneto due atleti della Nazionale Giovanile: LorenzoGubbini ed Elisa Bazzichetto. Nella prova a squadre maschile tenterà il tris la società Kosmos Rovereto, vincente nelle ultime due edizioni, mentre nel femminile difenderà il titolo del 2022 la società di casa del Kentron Dard. Nella gara a squadre miste i campioni uscenti sono gli Arcieri delle Alpi.

IL PROGRAMMA – Il programma di gara prevede il via ufficiale della manifestazione per giovedì 24 agosto: allo Stadio Comunale Buon Riposo di Seravezza, dopo le fasi di accreditamento e la cerimonia di apertura, il via alle 13:30 alla qualifica delle classi giovanili Ragazzi e Allievi delle tre divisioni in gara: Arco Nudo, Ricurvo e Compound. Successivamente si disputeranno le semifinali e finali delle squadre miste Allievi. Venerdì 25 agosto alle ore 8:30 il via alla qualifica della divisione Arco Nudo e alle ore 14:30 la qualifica della divisione Compound. Al termine delle 72 frecce verranno assegnati i titoli di classe

Juniores, Seniores e Master e composti i tabelloni degli scontri diretti.

Sabato 26 agosto alle ore 8:30 la qualifica del Ricurvo, sempre per Juniores, Seniores e Master. A partire dalle ore 14:30 cominceranno le eliminatorie a squadre per gli assoluti delle tre le divisioni (quarti di finale e semifinali); alle ore 14:30 stesso discorso per le sfide dei mixed team e, infine, dalle ore 17:30 il via alle eliminatorie individuali (ottavi, quarti e semifinali).

Domenica 27 agosto la chiusura della manifestazione con i match per i podi assoluti di fronte al Palazzo Mediceo. Alle ore 8:30 le finali a squadre, squadre miste e individuali dell’Arco Nudo; alle ore 11:30 stesso iter per la divisione Compound e, dalle ore 15:30, le finali a squadre, mixed team e individuali del Ricurvo che si concluderanno intorno alle ore 18:30.

LA COPERTURA MEDIATICA – Giornalmente sul sito della federazione verranno aggiornati risultati e news della competizione che avrà il suo consueto spazio sui social. Tutte le giornate di gara verranno seguite in live streaming su YouArco, il canale youtube ufficiale della Fitarco e, in contemporanea, sui canali social federali di Facebook, Twitch e Twitter. Una sintesi delle finali di domenica verrà trasmessa da Rai Sport.

PH I VINCITORI DEI TITOLI ITALIANI INDIVIDUALI RICURVO E COMPOUND 2022

Com. Stam. + foto FITARCO

L’atleta di casa Elisa Bazzichetto vince l’oro assoluto nel compound a Oderzo (Tv)

Mauro Nespoli al tiro durante la finale per il titolo

Lorenzo Gubbini, giovanissimo vincitore del tricolore, ottiene il suo primo oro assoluto compound

La finale tra la campionessa paralimpica Elisabetta Mijno e la l’azzurrina Ginevra Landi