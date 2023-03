ARCO Tricolori Indoor: 1300 arcieri in gara a Rimini fiera

Federazione Italiana Tiro con l’Arco l Campionato Italiano Indoor Rimini (Fiera di Rimini – Padiglione Ovest), 9-12 marzo 2022 Oltre mille arcieri in arrivo a Rimini per i Tricolori Indoor

Da giovedì a domenica per la decima volta la Fiera di Rimini ospiterà i Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco: sono previsti oltre 1300 gli arcieri – in rappresentanza di 282 Società – che si daranno battaglia per i titoli di classe e assoluti delle divisioni arco nudo (giovedì), compound (venerdì) e arco olimpico (sabato e domenica). In campo anche tutti gli azzurri olimpici e paralimpici che sono pronti ad archiviare l’ultimo appuntamento della stagione al chiuso, in vista della corsa verso Parigi 2024.

La linea di tiro di Rimini si prepara ad ospitare un’edizione dei Campionati Italiani Indoor con numeri straordinari. Sono infatti oltre 1300 gli arcieri iscritti alla gara in programma da giovedì a domenica al Padiglione Ovest della Fiera di Rimini (Ingresso Ovest in Via San Martino in Riparotta, 19), teatro ormai da 10 anni di questo evento tra i più sentiti del calendario nazionale.

Gli atleti arriveranno da tutta Italia e rappresenteranno ben 282 società diverse, statistiche importanti per i cinquantesimi Tricolori al chiuso che sono stati intitolati “Memorial Giggi Cartoni”, in memoria del collega della FITARCO scomparso poche settimane fa e che tanto ha fatto per il mondo arcieristico.

Il PROGRAMMA DI GARA – Il primo giorno della manifestazione sarà tutto dedicato all’arco nudo con le qualifiche e l’assegnazione dei titoli di classe al mattino, e al pomeriggio eliminatorie e finali che assegneranno i titoli assoluti.

Venerdì lo stesso programma si ripeterà per i compound, mentre sabato inizierà la gara dell’arco olimpico con i due turni di qualifiche che assegneranno i titoli di classe e comporranno anche i tabelloni per le sfide assolute individuali e a squadre della domenica, giornata conclusiva in cui nel pomeriggio sono in programma le finali.

Tutti i titoli di classe (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior, Master) si disputano sulle 60 frecce alla distanza di 18 metri. Al termine delle qualifiche i punteggi ottenuti definiscono il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre, che si disputano con il set system per arco nudo e ricurvo, mentre per il compound i titoli assoluti si assegnano col sistema cumulativo dei punteggi.

I CAMPIONI USCENTI – L’edizione passata ha visto l’aviere azzurro Marco Morello vincere l’oro al maschile nell’arco olimpico grazie al successo in finale su Michele Frangilli: entrambi saranno al via a Rimini quest’anno insieme ad altri componenti della Nazionale come Massimiliano Mandia, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, David Pasqualucci e Federico Musolesi, che domenica è stato eletto miglior atleta del biennio 2021-2022. Nel femminile la campionessa in carica è Tatiana Andreoli che proverà a battere l’agguerrita concorrenza delle compagne in Nazionale Vanessa Landi, sconfitta in finale l’anno passato, Chiara Rebagliati (anche lei eletta atleta del biennio), Lucilla Boari oltre che delle azzurre paralimpiche Elisabetta Mijno, già protagonista con la Nazionale normodotati, e Vincenza Petrilli.



Nel compound i detentori della corona di re e regina italiani sono Marco Bruno e Marcella Tonioli, entrambi iscritti al pari dei secondi classificati della passata edizione Valerio Della Stua e Anastasia Anastasio. Concorrenza folta sia al maschile, dove spiccano gli specialisti Elia Fregnan, Federico Pagnoni, Jacopo Polidori, Jesse Sut e Viviano Mior, tra gli atri, che al femminile dove si presenta in splendida forma Elisa Roner, reduce dall’oro alle finali delle Indoor Series a Las Vegas, insieme a lei lotteranno per il titolo le azzurre Sara Ret, Irene Franchini, Paola Natale, Elisa Bazzichetto, Andrea Nicole Moccia, oltre alle paralimpiche Maria Andrea Virgilio ed Eleonora Sarti.



Al via sulla linea di tiro di Rimini anche i campioni uscenti nell’arco nudo Andrea Rigamonti e Giulia Mantilli che troveranno sulla strada del bis alcuni dei migliori arcieri del panorama italiano come la campionessa europea di specialità Cinzia Noziglia, Eric Esposito, Giuseppe Seimandi, solo per citarne alcuni.



I CAMPIONATI IN DIRETTA TV E STREAMING – I Campionati Italiani Indoor di Rimini saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, e su tutti i social federali. Le finali dell’arco nudo di giovedì e quelle del compound del venerdì saranno visibili anche sul canale Youtube ufficiale di Olimpia Azzurra, Sport2U. Una sintesi delle finali di domenica sarà infine mandata in onda nei prossimi giorni su Rai Sport.

la campionessa europea indoor arco nudo Cinzia Noziglia tenterà l’assalto al titolo italiano

la finale tra Tatiana Andreoli e Vanessa Landi del 2022

Marcella Tonioli detentrice del titolo assoluto indoor nel compound