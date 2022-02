ARCO Tricolori Indoor: assegnati i titoli assoluti arco nudo

Prima giornata di gare a Rimini per i Campionati Italiani Indoor con la divisione arco nudo sulla linea di tiro. I nuovi campioni italiani assoluti sono Alessandro Rigamonti e Giulia Mantilli.

Oro a squadre nel maschile per gli Arcieri Rocca Flea e nel femminile per Arcieri delle Alpi. Domani in campo gli atleti del compound.

Prima giornata di gare alla Fiera di Rimini per il 49° Campionato Italiani Indoor. La prima divisione a scendere sulla linea di tiro è stata l’arco nudo dove sono stati assegnati i titoli assoluti individuali e a squadre. Domani giornata interamente dedicata ai compound con tutte le frecce fino all’assegnazione dei Tricolori con diretta streaming su YouArco.



I TITOLI ASSOLUTI INDIVIDUALI – Alessandro Rigamonti degli Arcieri Orobici è il nuovo campione italiano al maschile, per lui è il primo tricolore in carriera arrivato dopo il 6-2 su Valter Bastieri (Frecce Apuane), titolare agli ultimi Europei Indoor dove ha conquistato un argento a squadre.

Terzo posto per Edoardo Gallucci (Le Frecce di Monterano) che batte allo shoot off Matteo Toniolo (Arcieri Arzignano) 6-5 (10-8).

Torna sul primo gradino del podio dopo il successo del 2018 Giulia Mantilli. L’atleta degli Arcieri Romani dopo la vittoria di 4 anni fa, oggi batte 6-0 Anastasia Garau (Sardara Archery Team). Il bronzo va a Luciana Pennacchi (Arcieri Città di Pescia) che batte 7-1 Giulia Atzeni (Arcieri Torres Sassari).



I TITOLI ASSOLUTI A SQUADRE – Il titolo italiano a squadre maschile va agli umbri degli Arcieri Rocca Flea (Garofoli, Locchi, Nati) che in finale battono gli Arcieri Club Napoli (Carrasco, Colucci, Schember) 6-2 e salgono per la quarta volta nella propria storia sul tetto d’Italia. Terzo posto per gli Arcieri Fivizzano (Bellotti, Giannini, Olivieri) che in finale hanno la meglio 6-2 sulle Frecce Apuane (Basteri, Bruni, Rappelli) nel derby tutto toscano.

Tra le squadre femminili si confermano campioni gli Arcieri delle Alpi che vincono il secondo titolo della propria storia grazie alle frecce di Medico, Pavan e Rampa. In finale le piemontesi hanno la meglio sulle toscane degli Arcieri Città di Pescia (Bacin, Pennacchi, Sacchetti) con il risultato di 6-0. Medaglia di bronzo per l’Arco Sport Roma (Fantini, Papa, Rufo) con il 6-2 sugli Arcieri Tigullio (Noziglia, Damonte, Sacco).

DOMANI IL COMPOUND – Domani, venerdì 25 febbraio, scenderanno in campo gli atleti della divisione compound. Dopo le 60 frecce di ranking round che assegnano i titoli di classe si disputeranno nel pomeriggio le eliminatorie e finali individuali e a squadre che assegnano i titoli assoluti. Le sfide verranno trasmesse in diretta sul canale youtube della Fitarco e sui canali social federali, mentre i match per i tricolori assoluti verranno trasmessi in diretta su “Sport2U”.

