ARCO Tricolori Indoor Para-Archery: titoli di classe. Domani gli assoluti

XXXV Campionati Italiani Indoor Para Archery Macerata, Palasport Fontescodella 29-30 gennaio 2021 Assegnati i titoli di classe. Domani le sfide per i tricolori assoluti

A Macerata è scattata la trentacinquesima edizione dei Tricolori Indoor Para-Archery, assegnati i titoli di classe. Domani le sfide che valgono il podio assoluto che vedranno in gara gli azzurri.

I TITOLI DI CLASSE OLIMPICO MASCHILE – Prime frecce e prime medaglie ai Campionati Italiani Indoor Para-Archery di Macerata. A scendere sulla linea di tiro questa mattina sono state le divisioni arco olimpico maschile e compound femminile. Il titolo di classe Senior del ricurvo è andato a Maurizio Mancini delle Frecce Azzurre con 564 punti, secondo posto per Filippo Dolfi (Compagnia Arcieri Ugo di Toscana) con 555, mentre il bronzo è andato all’arciere della Nazionale e argento a Tokyo 2020 Stefano Travisani (Fiamme Azzurre) con il punteggio di 549.

Nell’arco olimpico femminile vince il titolo senior Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) con 577 punti, cinque in più di Vincenza Petrilli (Gruppos Sportivo Polizia), mentre al terzo posto c’è Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo) con 540.

Prima posizione tra gli Junior per Francesco Miglionico (Arcieri Lucani Potenza) con 338, nella classe Ragazzi chiude primo Gabriel De Toffoli (Arcieri del Piave) con 487.



I TITOLI DI CLASSE COMPOUND – Nel compound maschile vince il titolo di classe senior Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) con 580 punti, secondo posto per Giampaolo Cancelli (Arcieri Voghera) con 564 e terzo per Kelmend Cekaj (Arcieri del Roccolo) con 557.Podio tutto azzurro nel compound femminile Senior con il titolo italiano vinto da Maria Andrea Virgilio (Fiamme Azzurre) con 580 punti, due in più di Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre) mentre al terzo posto si piazza Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra) con 566. Le tre arciere sono tutte nel gruppo della Nazionale maggiore e Virgilio a Tokyo ha vinto il bronzo individuale alle Paralimpiadi di Tokyo.

Primo posto nella categoria Junior per Sofia Forneris degli Arcieri Cangrande con 520 punti.



I TITOLI DI CLASSE W1 – Nel primo pomeriggio sono scesi in campo i W1, a vincere il titolo di classe Senior è Salvatore Demetrico (Dyamond Archery Palermo) con 579 punti davanti a Daniele Cassiani degli Arcieri della Signoria (556) e a Maurizio Panella del GSPD con 531.

Nel femminile primo posto per Asia Pellizzari (Arcieri del Castello) con il punteggio di 531, tra gli Junior e le Allieve prima posizione rispettivamente per Francesco Tomaselli (Arcieri Solese) con 543 punti e Francesca Maria Giovannini (Compagnia degli Etruschi) con 95 punti.



I TITOLI DI CLASSE VISUALLY IMPAIRED – Nell gara dedicata agli arcieri non vedenti e ipovedenti si prende il titolo di classe VI 1 Tiziana Marini (Arcieri Rovigo) con 311 punti, seconda posizione per Maria Salaris (Unione Polisportiva Poggibonsese) con 294, terza per Loredana Ruisi (Non Vedenti Milano Onlus) con 288. Nel VI 2/3 trionfa Lorenzo Prian (Arco Club Bolzano) con 501 punti, argento a Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) con 429 e bronzo per Annamaria Mencoboni (Sagitta Arcieri Pesaro) con 377.



I TITOLI DI CLASSE A SQUADRE – Assegnati in mattinata anche i titoli di classe a squadre dell’arco olimpico, primo posto per le Frecce Azzurre (Mancini, Torella, Punzo) con 1586 punti, secondo per la Dyamond Archery Palermo (Campolo, Lisotta, La Rosa) con 1569 e terzo per la Compagnia Arcieri Ugo di Toscana (Dolfi, Condrò, Bartoli) con 1481.

Nel compound senior primo posto per la PHB con 1630 grazie alle frecce di Schieda, Bellini e Moroni.

