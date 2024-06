ARCO Tricolori Para-Archery: assegnati i titoli assoluti

XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery Pesaro – Campo Scuola di Via Respighi 31 maggio/2 giugno 2024

ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI ASSOLUTI Vincono Matteo Panariello e Daniele Piran tra i Visually Impaired, Asia Pellizzari e Maurizio Panella nel W1, Maria Andrea Virgilio e Matteo Bonacina nel compound open, Elisabetta Mijno e Davide Bettoni nell’arco olimpico open

Assegnati a Pesaro i titoli italiani assoluti delle categorie Visually Impaired, W1, Compound Open e Olimpico Open al 36° Campionato Italiano Targa Para-Archery organizzato dalla società Sagitta Arcieri Pesaro, l’impegno agonistico che ha visto in gara circa 100 atleti provenienti da tutta Italia che si è disputato pochi giorni dopo le ottime performance degli azzurri agli Europei Paralimpici di Roma e che rappresentava anche uno degli ultimi test probanti in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, appuntamento che vedrà l’Italia presente all’Esplanade des Invalides con 9 atleti qualificati in tutte le categorie previste dal programma.

VISUALLY IMPAIRED – Nella categoria V.I. 1 (non vedenti)

Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) conquista il sesto titolo italiano assoluto in carriera, quarto consecutivo, superando 6-0 Loredana Ruisi (Arcieri Castello di Peschiera), dopo che la scorsa settimana aveva vinto a Roma anche un ottimo bronzo europeo. Ad aggiudicarsi la sfida per il terzo posto è Maria Salaris (Arcieri Poggibonsi) che supera Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) 6-0. Nella categoria Visually Impaired 2/3 (ipovedenti) l’azzurro Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) firma un tris consecutivo di titoli italiani, il quarto in totale, battendo 6-0 Ivan Nesossi (Arcieri Castello di Peschiera) che ha provato in ogni modo ad impensierire il due volte campione continentale.

Medaglia di bronzo per Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) che vince la sfida con Michele Biisecchi (Arcieri Ugo di Toscana) 6-0.

W1 – Primo titolo italiano assoluto W1 maschile per l’azzurro Maurizio Panella (GSPD) che, al termine di un match molto equilibrato, riesce a tenersi alle spalle Fabio Luca Azzolini (Arcieri della Signoria) grazie all’ultima volée, chiudendo la sfida sul 130-123. A prendersi il terzo posto è Francesco Tomaselli (Arcieri Solese) che ha la meglio su Francesco Maria Sorato (Frecce Azzurre) per 124-107.Nel femminile la campionessa uscente Asia Pellizzari (Fiamme Oro) vince per la quarta volta il titolo assoluto superando la compagna di Nazionale Daila Dameno (Pol. Disabili Valcamonica) 131-117, andando a firmare la terza vittoria consecutiva. Terzo posto assegnato ieri a Stefania Giacometti (Pol. Disabili Valcamonica) che aveva perso la semifinale con Dameno 128-68.Nel doppio maschile la finale ha visto la vittoria delle Frecce Azzurre (Panella, Sorato) vincenti 129-99 sugli Arcieri della Signoria (Azzolini, Cassiani).

Nel mixed team festeggiano con l’oro gli Arcieri del Castello (Pellizzari, Tonon) che superano la Pol. Disabili Valcamonica (Dameno, Menici) 126-124.

COMPOUND OPEN – Nel Compound Open femminile ottiene il 6° tricolore assoluto consecutivo Maria Andrea Virgilio (Fiamme Azzurre) vincendo la finale 142-140 su Eleonora Sarti (GSPD), che subito dopo il match che le è valso l’argento è partita alla volta di Porec (Cro), dove gareggerà con la Nazionale “normodotati” al Grand Prix Europeo.

Ad aggiudicarsi la sfida per il bronzo è invece Giulia Pesci (GSPD) che batte 138-132 Irene Picci (Arcieri Padovani).Nel maschile il campione assoluto uscente e campione del mondo Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) vince il suo terzo tricolore assoluto, secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno, superando in finale Christian Seneca (Kosmos Rovereto).

Medaglia di bronzo per Paolo Cancelli (Arcieri Alpignano) che batte Lorenzo Schieda (P.H.B.) 145-133. Nella prova a squadre (doppio) il match per il titolo italiano va alla Kentron Dard (Coluccini, Perna) grazie al 141-126 sugli Arcieri Padovani (Migailo, Saccoman). Terzo posto per gli Arcieri Franchi (Mazzon, Pintus).ARCO OLIMPICO OPEN – Nel ricurvo open femminile la campionessa assoluta uscente e campionessa europea Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) scrive l’ennesima pagina di storia firmando il settimo tricolore consecutivo, il decimo dal 2010 ad oggi. L’azzurra, che sarà titolare con Eleonora Sarti al Grand Prix Europeo di Porec (Cro), ha avuto la meglio in finale su Laura Pierami (Kentron Dard)per 6-0.

A conquistare il terzo posto è invece Enza Petrilli (Fiamme Oro), vincente 7-1 su Veronica Floreno (GSPD). Nel maschile il campione assoluto uscente Stefano Travisani (GSPD) non riesce a mantenere lo scettro. A scrivere per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della competizione è infatti il compagno di Nazionale Davide Bettoni (Arcieri Gonzaga) che chiude la sfida in suo favore per 6-0.

Terzo posto per Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) che supera Mario Esposito (P.H.B.) 7-1. Per quanto riguarda le sfide a squadre, nel doppio maschile il match per l’oro lo vincono gli Arcieri Cameri (Airoldi, Garavaglia) con il 6-2 sulla Dyamond Archery Palermo (Arcieri, Campolo). Vincono il bronzo le Frecce Azzurre (Mancini, Torella) grazie al 6-2 sugli Arcieri Ugo di Toscana (Condrò, Dolfi).Nel mixed team arco olimpico il titolo italiano va invece agli Arcieri delle Alpi (Mijno, Boaglio) che battono 6-0 la Dyamond Archery Palermo (Floreno, Arcieri), terzo posto per la Compagnia Arcieri Ugo di Toscana (Papelishvili, Dolfi).

Elisabetta Mijno oro arco olimpico open femminile

Davide Bettoni oro arco olimpico open maschile

Asia Pellizzari oro (dx) e Daila Dameno argento (sin) nella finale W1

Asia Pellizzari oro W1 femminile

Daniele Piran oro V.I. 2_3 (ipovedenti)

Maurizio Panella oro W1 maschile