ARCO Tricolori Para-Archery: decisi i finalisti

XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery Pesaro – Campo Scuola di Via Respighi 31 maggio/2 giugno 2024 Assegnati i titoli di classe Domani le sfide per i Tricolori Assoluti

Concluso il primo giorno di gare del 36° Campionato Italiano Targa Para-Archery di Pesaro. Al termine delle 72 frecce di ranking round sono stati assegnati i titoli italiani di classe ed è stato definito il tabellone degli scontri diretti. Le eliminatorie hanno successivamente definito i finalisti che domani, domenica 2 giugno, si giocheranno i podi assoluti delle categorie Visually Impaired, W1, Compound Open e Arco Olimpico Open. La diretta delle finali per l’oro, a partire dalle ore 11:30 circa, verrà trasmessa su YouArco, il canale youtube della FITARCO, mentre una sintesi dei match per il tricolore verrà trasmessa nei prossimi giorni su Rai Sport. VISUALLY IMPAIRED – A giocarsi il titolo italiano assoluto Visually Impaired 1 (non vedenti) saranno il campione di classe e campione assoluto uscente Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) con Loredana Ruisi (Arcieri Castello di Peschiera), mentre la sfida per il bronzo sarà tra Maria Salaris (Arcieri Poggibonsi) e Barbara Contini (Arcieri San Bernardo). Anche tra i Visually Impaired 2/3 (ipovedenti) il campione di classe e campione europeo Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) difenderà il tricolore dello scorso anno contro Ivan Nesossi (Arcieri Castello di Peschiera). La sfida per il terzo posto vedrà in gara Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) e Michele Biisecchi (Arcieri Ugo di Toscana). W1 – Nella categoria W1 maschile, dopo le 72 frecce di ranking round, le sfide sono arrivate fino alle semifinali che vedranno le seguenti sfide: il vincitore del titolo italiano di classe Maurizio Panella (GSPD) con Francesco Maria Sorato (Frecce Azzurre) e Francesco Tomaselli (Arcieri Solese) con Fabio Luca Azzolini (Arcieri della Signoria). Nel femminile, invece, la vincitrice del titolo di classe e campionessa assoluta uscente Asia Pellizzari (Fiamme Oro) si giocherà il tricolore con Daila Dameno (Pol. Disabili Valcamonica), che ha superato in semifinale Stefania Giacometti (Pol. Disabili Valcamonica) 128-68. Per la Giacometti è quindi già stato assegnato il bronzo assoluto. COMPOUND OPEN – Nel Compound Open femminile a giocarsi il tricolore assoluto sarà la vincitrice del titolo italiano di classe Eleonora Sarti (GSPD) che sfiderà la campionessa assoluta uscente Maria Andrea Virgilio (Fiamme Azzurre), mentre la sfida per il bronzo vedrà in campo Giulia Pesci (GSPD) contro Irene Picci (Arcieri Padovani). Nel maschile la competizione è arrivata fino alla definizione dei semifinalisti. Il vincitore del titolo di classe e campione assoluto uscente Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) affronterà Lorenzo Schieda (P.H.B.) e dall’altra parte del tabellone Paolo Cancelli (Arcieri Alpignano) con Christian Seneca (Kosmos Rovereto). ARCO OLIMPICO OPEN – Nel ricurvo open femminile la campionessa assoluta uscente e campionessa di classe Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) difenderà il tricolore assoluto contro Laura Pierami (Kentron Dard), mentre Veronica Floreno (GSPD) si giocherà il terzo posto con Enza Petrilli (Fiamme Oro). Nel maschile sono invece stati definiti i semifinalisti. Il campione assoluto uscente e vincitore del tricolore di classe Stefano Travisani (GSPD) sfiderà Mario Esposito (P.H.B.), mentre Davide Bettoni (Arcieri Gonzaga) se la vedrà con Roberto Airoldi (Arcieri Cameri).

FOTO FITARCO/ERCOLI LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO

Matteo Panariello vince il titolo di classe e in finale per l’oro V.I.1

Matteo Bonacinba oro di classe e in finale per il titolo assoluto compound

Elisabetta Mijno vince lìoro di classe ed è in finale per il titolo assoluto arco olimpico

Stefano Travisani vince il titolo di classe arco olimpico

Maurizio Panella vincitore del titolo di classe W1

Eleonora Sarti oro di classe e in finale per il titolo assoluto compound