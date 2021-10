59° Campionato Italiano Outdoor Verdello (Bg), Stadio Comunale “Rino Gritti” 8-10 ottobre – divisione Olimpica Tricolori Outdoor: è la volta del ricurvo In campo i protagonisti olimpici e paralimpici di Tokyo

Da venerdì a domenica torna il 59° Campionato Italiano Targa con gli atleti del ricurvo. Tra i 388 partecipanti in campo anche gli azzurrini, i nazionali impegnati ai recenti Europei Campagna e i protagonisti di Tokyo 2020. Tra questi i medagliati Lucilla Boari e Mauro Nespoli e i paralimpici Enza Petrilli e il duo Elisabetta Mijno-Stefano Travisani. Le gare verranno trasmesse in live streaming su YouArco, il canale youtube della Federazione e, una sintesi delle finali per i titoli assoluti di domenica andrà in onda su Rai Sport.

Dopo l’assegnazione dei titoli italiani assoluti compound dello scorso fine settimana allo Stadio Comunale “Rino Gritti” di Verdello, in provincia di Bergamo, torna nella stessa sede l’ultima fase del 59° Campionato Italiano outdoor, che questa volta assegnerà i tricolori di classe e assoluti della divisione olimpica grazie all’organizzazione di quattro sodalizi: Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni, Arcieri della Francesca, PHB Polisportiva Bergamasca Onlus e Arcieri Orobici.



IN CAMPO I PROTAGONISTI DI TOKYO – Anche in questa occasione sono attesi tanti arcieri azzurri per disputarsi i titoli italiani nella competizione che andrà a chiudere la stagione agonistica outdoor dei nazionali.

Un appuntamento a cui tengono in molti e infatti i numeri che accompagnano la gara sono elevati: nel complesso scenderanno in campo in rappresentanza di 127 società ben 388 arcieri provenienti da tutta Italia. Tra questi, oltre agli atleti della Nazionale giovanile e della Nazionale tiro di campagna che ha fatto incetta di medaglie a inizio settembre nella rassegna continentale, ci saranno anche i protagonisti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Della Nazionale Olimpica gli atleti che hanno festeggiato la medaglia individuale allo Yumenoshima Park Archery Field: Lucilla Boari, storico bronzo, primo podio femminile dell’Italia ai Giochi, insieme a Mauro Nespoli, argento individuale che gli è valso il terzo podio su quattro partecipazioni. Con loro le altre azzurre presenti a Tokyo, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli, oltre ai titolari del recente Mondiale di Yankton (Usa): Vanessa Landi, Federico Musolesi e Alessandro Paoli.

L’arco abbatte ogni barriera e, proprio per questo, saranno in gara anche i medagliati ai Giochi Paralimpici: la vincitrice dell’argento individuale Enza Petrilli e il duo che ha ottenuto l’argento mixed team, Elisabetta Mijno e Stefano Travisani.



I CAMPIONI USCENTI – L’ultima edizione del Campionato si è svolta nel 2019 a Lignano Sabbiadoro, mentre nel 2020 non si è potuta disputare a causa del Covid-19. Due anni fa, per un nubifragio che ha portato alla sospensione della gara dopo le semifinali, la Federazione ha assegnato i tricolori ex aequo. I campioni uscenti sono gli azzurri Marco Morello e David Pasqualucci dell’Aeronautica Militare, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli delle Fiamme Oro.

Stesso discorso per quelli a squadre: Arcieri Iuvenilia (Melotto, Morello, Paoli) e Arcieri Mirasole Città di Opera (Gottardini, Marinoni, Nardon) nel maschile, Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Rolando, Libertone) e Arcieri Torrevecchia (Mandia, Rebagliati, Romoli) al femminile. La sfida del mixed team si era invece disputata e a vincere il titolo sono stati gli Arcieri del Medio Chienti (Seri-Agamennoni).

Quest’anno i titoli a squadre dovranno essere assegnati sommando i punteggi ottenuti dai terzetti e dai mixed team al termine delle 72 frecce di ranking round, perché l’attuale “regolamento anti covid” non consente ancora la disputa delle sfide a squadre.



IL PROGRAMMA – Venerdì 8 ottobre appuntamento con le classi Ragazzi e Allievi, che tirano rispettivamente alla distanza di 40 metri e 60 metri sulle visuali olimpiche da 122cm: al termine delle 72 frecce di ranking round verranno assegnati i titoli di classe. Sabato 9 andranno sulla linea di tiro le classi Juniores, Seniores e Master che, con le 72 frecce di qualifica, dopo l’assegnazione dei titoli di classe, vedranno la composizione della griglia degli scontri diretti con i migliori 16 punteggi assoluti. Domenica 10 ottobre si chiuderà il campionato con i match che, a partire dagli ottavi, arriveranno fino alle finali per i titoli assoluti.

Tutte le giornate di gara verranno trasmesse in live streaming sul canale youtube della FITARCO, mentre una sintesi dei match per il podio di domenica verrà trasmessa da Rai Sport.

Com. Stam.

Elisabetta Mijno e Stefano Travisani esultano a Tokyo

Enza Petrilli, argenti alle Paralimpiadi di Tokyo

Lucilla Boari in azione a Tokyo