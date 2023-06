ARCO Trofeo Pinocchio: trionfa la Sicilia, davanti a Veneto e Lombardia

Una colorata festa di sport tra emozioni, urla di giubilo, lacrime di gioia e anche qualche pianto di delusione sono stati il tratto distintivo della Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio – Memorial “Odilia Coccato” concluso oggi allo Stadio Comunale di Atri “Eusebio Pavone”, con gli spalti gremiti da genitori e accompagnatori.

La manifestazione, organizzata dagli Arcieri il Delfino col supporto del Comitato Regionale FITARCO Abruzzo e dell’associazione Atri Cup ha visto sulla linea di tiro 241 giovani arcieri provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle 20 squadre regionali.

La classifica finale per regioni è stata ottenuta sommando i punteggi della competizione individuale con le 48 frecce scoccate su visuali da 80cm alla distanza di 20 metri per gli atleti nati nel 2010 e 2011, mentre i nati nel 2012, 2013 e 2014 hanno gareggiato alla distanza di 15 metri.

L’esito conclusivo? Una sorpresa per molti, ma non per chi ha lavorato tanto in questi mesi per far crescere dei giovani arcieri sicuramente promettenti: a scrivere il suo nome per la prima volta nell’albo d’oro del Trofeo Pinocchio è stata infatti la squadra della Sicilia con 5809 punti complessivi, seguita al secondo posto dal Veneto con 5778 e dai campioni uscenti della Lombardia che hanno chiuso con 5624.

Gioia alle stelle per il presidente siculo Renato D’Ippolito e per i suoi campioncini: Eleonora Cacciolo Molica, Giulia Cotugno, Viola Dottore, Sofia Marino, Rosalinda Selvaggia Masci, Asia Sgrò, Helena Sgrò, Claudio Barbaro, Luca Camilleri, Simone Pernice, Samuele Prato, Fabrizio Ruggirello, Fortunato Saja e Marco Sfuncina, coadiuvati dai tecnici Nunzio Antonio Pagano, Giovanni Pernice, Adriano Scribani e Mariagrazia Filoramo.

La classifica completa vede poi al quarto posto il Lazio (5584) e a seguire il Piemonte (5390), l’Emilia Romagna (5386), la Liguria (5312), la Toscana (5209), la Puglia (4943), la Campania (4934), la Sardegna (4845), il Friuli Venezia Giulia (4732), l’Umbria (4731), le Marche (4667), Bolzano (4651), i padroni di casa dell’Abruzzo (4469), Trento (4244), la Basilicata (2723), la Calabria (2607) e il Molise (698).

I PODI INDIVIDUALI – Questi invece i giovani arcieri che si sono guadagnati i podi individuali. Tra i Ragazzi 2014 a salire sul gradino più alto del podio è Rocco Petrollino (Campania) con 429 punti, seguito da Claudio Bianchet (Piemonte) con 428 e da Davide Bertonasco (Liguria) con 422. Tra le Ragazze 2014 vince invece Kimberly Centore (Friuli Venezia Giulia) con 421, argento per Asia Sgrò (Sicilia) con 418 e bronzo per Aurora Cilli (Puglia) con 391.

Nella categoria Ragazzi 2013 primo posto per Federico Cemedda (Sardegna) con 440, secondo Giovanni Alberto Macchi (Lombardia) con 437 e terzo Simone Pagliai (Emilia Romagna) con 430. Tra le Ragazze 2013 a vincere l’oro è stata Sofia Marino (Sicilia) con 443, argento per Nadia Russo (Lazio) con 436 e bronzo per Giulia Rivoira (Piemonte) con 421.

La classifica dei Ragazzi 2012 ha visto in vetta Pietro Ghibaudi (Lombardia) con 462, davanti a Kevin Mora (Trento) con 454 e a Mattia Greco (Friuli Venezia Giulia) con 447. A festeggiare il primo posto tra le Ragazze 2012 è Emma Muratore (Friuli Venezia Giulia) con 468 punti, seconda Imaya Raffo (Liguria) con 452 e terza Adele Vincenzi (Veneto) con 451.

Nella categoria Ragazzi 2011 a vincere l’oro è Lorenzo Lucidi (Umbria) con 456 punti, argento per Luca Napoletano (Lazio) con 445 e bronzo per Claudio Barbaro (Sicilia) con 445. Sul primo gradino del podio Ragazze 2011 è salita Serena Pepi (Toscana) con 433, seconda Beatrice Tono (Veneto) con 432 e terza Tilda Pesce (Liguria) con 431.

Tra i Ragazzi 2010 è oro Marco Sfuncia (Sicilia) con 464, argento per Andrea Fresi (Sardegna) con 460 e bronzo per Mattia Musico (Lazio) con 455. Il podio Ragazze 2010 ha visto davanti a tutte Sara Fruscoloni (Toscana) con 452, seconda Elena Spitz (Friuli Venezia Giulia) e terza Viola Bassoli (Piemonte) con 445.

Inutile dire che l’applauso dei tecnici, dei dirigenti e dei tantissimi genitori presenti ad Atri, che hanno portato nel complesso circa 500 presenze tra gli alberghi dei Comuni che hanno patrocinato l’evento, Atri, Pineto e Silvi, sono stati dedicati a tutti i partecipanti. Gran parte dei giovani in gara hanno infatti vissuto un’esperienza di vita prima ancora che agonistica che non scorderanno, come ha sottolineato l’arciera della Nazionale Giovanile Flavia Trabucco, in forza agli Arcieri abruzzesi, che quest’anno ha coronato il sogno di vestire la maglia azzurra nelle due tappe di Youth Cup in ambito internazionale e che era presente e indaffarata sul campo insieme ai numerosi volontari che hanno gestito con ospitalità, cortesia e passione la manifestazione: “Ricordo benissimo le emozioni che ho vissuto alla mia prima partecipazione al Trofeo Pinocchio”, ha detto l’azzurrina che a soli 15 anni vanta già un argento individuale a Catez, tra le Under 21 e l’argento a squadre a Sion tra le Under 18.

“L’atmosfera che si respira ai Giochi della Gioventù è bellissima e proprio da quella competizione ho capito che volevo proseguire con questo sport – ha proseguito l’arciera pescarese -. Mi ero divertita tanto, non sentivo particolari pressioni anche grazie al comportamento dei miei genitori. Non ero la più forte della squadra abruzzese, ma mi sono impegnata per migliorare e continuando ad allenarmi con costanza, un passo alla volta sono arrivata a questa grande soddisfazione della convocazione in Nazionale. Quando mi hanno avvertita che c’era il mio nome tra i convocati non ci credevo ed è stata una soddisfazione enorme vestire la maglia azzurra. In gara all’estero ho cercato di gestire la competizione allo stesso modo di sempre, cercando di fare il massimo ma sempre provando a divertirmi sul campo, proprio per non caricarmi di pressioni che possono rovinare la prestazione. Esattamente come auguro di fare a tutti i bambini che sono venuti a gareggiare ad Atri per questa finale dei giochi della gioventù”. Parole sagge da una ragazza di Pescara che ha soltanto 15 anni e una grande carriera davanti. Chapeaux.

ALBO D’ORO “TROFEO PINOCCHIO”

2010 Piemonte

2011 Lombardia

2012 Piemonte

2013 Lombardia

2014 Veneto

2015 Veneto

2016 Veneto

2017 Toscana

2018 Veneto

2019 Veneto

2020 non disputato

2021 Piemonte

2022 Lombardia

2023 Sicilia

TUTTI I RISULTATI https://ianseo.net/Details.php?toId=14473

FOTO FITARCO/ERCOLI

Com. Stam. + foto