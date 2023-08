ARCO World Cup Parigi: Mauro Nespoli 4° dopo le finali

World Cup (IV prova) – Test Event Olimpico Parigi (Fra), 15-20 agosto 2023 Mauro Nespoli ai piedi del podio

Mauro Nespoli si ferma ai piedi del podio nella quarta prova di Coppa del Mondo a Parigi. Nelle finali disputate all’Esplanade des Invalides, sede delle finali olimpiche e paralimpiche di Parigi 2024, nonostante un’ottima prova con media punti eccellenti, l’azzurro è stato superato in semifinale in rimonta da Kim Woojin (6-4) e poi ha perso il bronzo con il brasiliano Marcus D’Almeida che si è guadagnato il podio dopo lo spareggio 6-5 (10-9).

Non è bastata una prestazione di altissimo livello da parte di Mauro Nespoli per guadagnarsi il podio nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Le sfide disputate all’Esplanade des Invalides nella capitale francese, sede delle finali olimpiche e paralimpiche nel 2024, hanno visto l’olimpionico dell’Aeronautica giocarsi semifinale e finale per il terzo mettendo sul bersaglio solamente frecce sul 10 e sul 9, con un solo 8 all’attivo. Nonostante questa regolarità Nespoli resta ai piedi del podio, superato in semifinale da Kim Woojin (Kor) 6-4 e poi nella finalina da Marcus D’Almeida (Bra) 6-5 allo spareggio (10-9), ma può consolarsi col fatto che, oltre ad essersi confermato tra i migliori al mondo, avendo vinto la scorsa tappa di coppa a Medellin (Col), è già qualificato per la finalissima del circuito che si disputerà a Hermosillo, in Messico, il 9 e 10 settembre.



LE SFIDE DI NESPOLI – Entrambi i match giocati oggi da Nespoli sono stati spettacolari. La semifinale contro Kim Woojin lo vede in vantaggio per 3-1 dopo i primi due set (29-28, 28-28). Il terzo set, come il secondo, si chiude in parità (28-28) e, una volta arrivato sul 4-2, l’italiano non riesce a portare il colpo del ko sul sudcoreano, che porta la sfida sul 4-4 grazie al parziale di 29-28. Nel quinto set Kim Woojin riesce a ribadire i 29 punti, mentre Nespoli chiude con un 28 che assegna il 4-6 e la vittoria all’avversario.

Mauro Nespoli è tornato subito in campo per giocarsi il bronzo col n.1 al mondo Marcus D’Almeida, che aveva perso la semifinale contro il sudcoreano Lee Woo Seok 2-6. Nespoli parte col turbo, piazzando un 30-28 che vale il 2-0 e poi pareggia la seconda frazione (29-29) portandosi sul 3-1. D’Almeida riesce però a portarsi sul 3-3 nell’unica volée in cui Nespoli colpisce l’8 (26-28 il parziale) e nel quarto set arriva il sorpasso del sudamericano che va sul 5-3 grazie al parziale di 30-29. L’azzurro però non molla e porta la partita allo spareggio vincendo la quinta frazione 30-26. Lo shoot-off però premia D’Almeida, che vince il bronzo 6-5 piazzando la sua freccia sul 10, mentre Nespoli risponde con un 9.

Il match per l’oro è stato poi vinto da Kim Woojin che ha chiuso la sfida sul compagno di nazionale Lee Woo Seok (che aveva battuto D’Almeida in semifinale 6-2) con un netto 6-0.



LE ALTRE FINALI – Il podio del ricurvo femnminile ha visto sul gradino più alto la statunitense Casey Kaufhold che ha avuto la meglio sull’atleta di casa Lisa Barbelin (Fra) per 6-4. Bronzo per la sudcoreana Choi Misun che ha battuto la cinese Hai Ligan 7-3.

Nelle finali a squadre è stata una tripla sfida tra Corea del Sud e Taipei. E tutti i match hanno visto la vittoria dei maestri coreani. Nel maschile con un netto 6-0, nel femminile il match è concluso 6-2 e nel mixed team 5-3. Il match per il bronzo misto se lo è aggiudicato invece la Cina che supera il Messico 6-2.

IN ALLEGATO FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO