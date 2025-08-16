ARCO World Games, ORO Barbieri, ARGENTO Noziglia. Italia prima nel medagliere

WORLD GAMES Chengdu (CHN), 7-17 agosto 2025 Simone Barbieri d’oro, Cinzia Noziglia d’argento Italia prima nel medagliere arcieristico

Il capolavoro azzurro ai World Games di Chengdu (CHN) si conclude oggi con due medaglie vinte nell’arco nudo della gara di tiro di campagna. Simone Barbieri conquista l’oro con una finale conclusa alla freccia di spareggio 54-54 (4-3) con l’Olimpionico di Sydney 2000, l’australiano Simon Fairweather; Cinzia Noziglia si guadagna invece l’argento, dopo gli ori del 2017 e del 2022, perdendo solamente in finale contro la francese Alicia Baumert 50-43.

L’Italia chiude così i World Games al primo posto del medagliere del tiro con l’arco con 5 podi (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), confermandosi la Nazionale da battere nel tiro di campagna e confermandosi anche il team che in questa manifestazione ha ottenuto il maggior numero di medaglie. Nella specialità field tutti gli azzurri scesi in campo hanno conquistato un podio: nel ricurvo Matteo Borsani ha vinto l’oro mentre Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco si sono assicurate l’argento e il bronzo, oggi come detto le medaglie sono andate al collo di Barbieri e Noziglia.

BARBIERI D’ORO – Imbattibile Simone Barbieri, l’azzurro completa la sua straordinaria avventura a Chengdu vincendo la medaglia d’oro dopo aver conquistato il primo posto in ranking round e poi vinto tutto gli scontri. Oggi il nuovo campione, esordiente in questa manifestazione, ha battuto in semifinale lo spagnolo Cesar Vera 55-47 e poi ha dato vita a una finale bellissima contro Simon John Fairweather, già vincitore dell’oro ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. La sfida vive due set in perfetto equilibrio (13-13 e 12-12) poi l’australiano accelera (16-15) ma viene subito ripreso dall’azzurro che con il 14-13 dell’ultima volée manda il match allo spareggio. I due si affrontano nella freccia per il titolo con Barbieri che chiude i conti 54-54 (4-3).

NOZIGLIA D’ARGENTO – Cede la corona di campionessa dopo le vittorie del 2017 e del 2022 Cinzia Noziglia guadagnandosi però un ottimo argento. L’azzurra batte agevolmente in semifinale l’australiana Nicky Fairweather 51-42, poi in finale viene sconfitta dalla francese Alicia Baumert 50-43. L’ultimo atto della gara femminile dell’arco nudo vede Noziglia passare subito in vantaggio 16-15, ma la transalpina non ci sta e rimonta portandosi a casa tutti i parziali 11-8, 8-7 e 16-12.

Il bronzo va all’americana Girard con il 50-42 sull’australiana Fairwather.

FOTO WORLD ARCHERY libere da diritti editoriali

Com. Stam. + foto