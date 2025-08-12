ARCO World Games, Rebagliati e Di Francesco in semifinale

WORLD GAMES Chengdu (CHN), 7-17 agosto 2025 Anche Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco in semifinale nel ricurvo. Le due azzurre si aggiungono a Matteo Borsani. Domani le sfide per il podio

L’Italia del ricurvo è perfetta ai World Games di Chengdu (CHN). Nella gara di tiro di campagna dopo Matteo Borsani, anche Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati raggiungono le semifinali e sono ancora in corsa per una medaglia. Domani, mercoledì 13 agosto, le sfide che valgono il podio.

Le due azzurre sono scese in campo nella notte italiana con la campionessa del mondo in carica della specialità, Roberta Di Francesco che ha dovuto affrontare due match. Nel primo la giovane abruzzese ha battuto 88-78 la slovena Urska Cavic vincendo tutte le volée, mentre nel secondo ha avuto la meglio 85-82 contro la britannica Bryony Pitman, d’argento nell’ultima edizione dei World Games a Birmingham. Domani Di Francesco affronterà la numero due del tabellone, la slovacca Denisa Barankova per provare a raggiungere la finale per l’oro.

Stesso obiettivo per Chiara Rebagliati che proverà a bissare l’oro di Birmingham. La campionessa in carica azzurra, portabandiera in questa edizione della rassegna, oggi ha vinto 83-79 contro la canadese Eleanor Brug e domani sfiderà la testa di serie numero uno Elisa Tartler (Ger). Sarà il rematch della semifinale di quattro anni fa: l’azzurra vinse e poi si guadagnò l’oro, mentre la tedesca, dopo la sconfitta, riuscì a portarsi a casa il bronzo.

È quindi en plein per l’Italia che nella gara del ricurvo ha qualificato tre arcieri e li ha portati tutti in semifinale. Nel maschile, infatti, Matteo Borsani ha concluso ieri al comando il ranking round e oggi ha battuto 95-91 il tedesco Florian Unruh. Il match è servito a decretare il posizionamento nel tabellone dei due arcieri, con l’italiano che grazie alla vittoria è finito nella parte alta e sfiderà il vincente tra Bakker (Ned) e Cui (Chn).

