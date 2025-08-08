ARCO World Games: Roner e Bruno eliminati nel compound

Ai World Games di Chengdu (Chn) l’Italia esce di scena nella competizione del tiro alla targa compound.

Elisa Roner e Marco Bruno sono stati eliminati nelle eliminatorie individuali e poi nella sfida mixed team perdono ai quarti con la Danimarca che ha poi vinto l’oro.

TIRO DI CAMPAGNA – Gli azzurri proveranno a rifarsi già da lunedì 11 quando inizieranno le gare field del ricurvo con Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, seguite a partire dal 14 agosto da quelle dell’arco nudo con Cinzia Noziglia e Simone Barbieri.

RONER E BRUNO ELIMINATI – Non è fortunata la gara individuale compound per Marco Bruno che al primo turno eliminatorio trova il pareggio in rimonta contro l’arciere del Guatemala Julio Barillas 147-147. La sfida va così allo shoot off, ma l’arciere delle Fiamme Azzurre non riesce a battere l’avversario piazzando un 8 contro il 10 di Barillas.

È invece Hazal Burun (TUR) a eliminare Elisa Roner in un match in cui l’arciera turca prende vantaggio nelle prime due volée e poi chiude i conti con il 145-143 conclusivo.

Domani si riparte dai quarti di finale fino all’assegnazione dei podi individuali.

LA DANIMARCA SUPERA GLI AZZURRI – L’Italia esce di scena dalla gara mixed team contro la Danimarca ai quarti di finale per un solo punto, 157-158. Gli azzurri recuperano lo svantaggio di un punto nella terza volée, ma si arrendono a Marcussen e Fullerton nell’ultimo set in cui i danesi centrano solo il 10 e si portano a casa la sfida.

DANIMARCA D’ORO – La Danimarca ha poi continuato la sua corsa andando a vincere l’oro nella competizione inserita nel programma olimpico di Los Angeles 2028, battendo in finale il Messico (Becerra, Garcia Flores) 156-155. Bronzo agli Stati Uniti (Ruiz, Broadnx) con il 157-155 con la Corea del Sud (Moon, Lee).

Com. Stam. FITARCO