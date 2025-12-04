Area sgambamento cani. La Giunta Grillo approva il progetto. Sarà realizzato nella zona “porticella” di Marsala

Approvato dalla Giunta Grillo il progetto per un’area “sgambamento cani” da realizzarsi a Marsala. Lo spazio individuato è in Piazza Marconi (“porticella”), nell’area a verde adiacente alla palestra “Nicola Grillo”.

L’investimento è di 90 mila euro, per un intervento inserito nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2025/2027 approvato dal Consiglio comunale. Si tratta di uno spazio dedicato agli animali, appositamente attrezzato e in totale sicurezza per i proprietari che accompagnano i cani. Il sindaco Massimo Grillo: “Nel ringraziare l’onorevole Stefano Pellegrino per il finanziamento ottenuto, mi piace sottolineare che l’intervento rientra in una più ampia riqualificazione di Porticella, al fine di rendere l’area urbana più funzionale, accogliente e vivibile”.

Il progetto, redatto dal settore Lavori Pubblici diretto da Rosa Gandolfo, si sviluppa su un’area di 1.300 mq. che sarà interamente riqualificata, al fine di ripristinarne decoro e funzionalità. In particolare, si provvederà alla sistemazione del verde esistente e saranno piantumate nuove essenze. Interventi di riparazione e manutenzione riguarderanno anche la pavimentazione in ciottolato, le panchine in muratura, i muri perimetrali e le ringhiere metalliche danneggiate. Inoltre, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione, sistemato l’impianto idrico per rendere funzionale la fontanella esistente e si provvederà a collocare cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. “Nell’area sgambamento sarà consentito l’accesso ai cani senza guinzaglio e museruola, purché sotto la vigilanza e responsabilità del proprietario”, afferma l’assessore Donatella Ingardia. In tal senso, all’ingresso dell’area sarà collocata una segnaletica informativa riportante le “norme comportamentali da osservare per una rispettosa ed idonea fruizione della nuova area sgambamento”. Qui, verrà pure realizzato un piccolo percorso agility dog, dotato di diverse attrezzature, per divertenti giochi che ciascuno può fare con il proprio amico a 4 zampe.