Non ha ancora un vero e proprio nome ma in compenso è conosciuta in tutto il quartiere per lo stato di abbandono in cui versa.

L’area verde tra via Puglia e via Barletta va assolutamente riqualificata e resa un sito accessibile a chiunque per poter fare attività fisica all’aria aperta. Da qui la segnalazione del consigliere di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello. “In queste condizioni nessuno osa avvicinarsi a questo piccolo polmone verde a pochi passi da via Leucatia- afferma Cardello- qui ,appena fa buio, scatta una specie di coprifuoco con i residenti che non osano nemmeno affacciarsi dai balconi dei palazzi limitrofi”. Tra l’altro il piccolo parco necessita di un’opera di ristrutturazione radicale. Troppe le buche presenti lungo il vialetto, troppo scarsa la cura del verde, troppi murales e i segni di continui atti vandalici. “Nonostante le segnalazioni- conclude Cardello- l’area resta sempre in uno stato di completo abbandono. La costruzione di una piccola bambinopoli al suo interno sarebbe un progetto da discutere con le associazioni del territorio ma, alla base di tutto, serve la volontà politica mirata a cambiare registro per l’area verde tra via Puglia e via Barletta”.

Consigliere II Municipio Catania Andrea Cardello

