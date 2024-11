Aree pedonali, Zone a traffico limitato e Sicurezza urbana

Dal 16 novembre attivi gli impianti di videosorveglianza in cinque varchi del centro storico di Marsala In via Roma (incrocio con via S. Bilardello), in via XI Maggio (incroci di via L. Anselmi Correale e via Caturca) e in via Garibaldi (incroci con Piazza Mameli e via A. Damiani).

Sono questi i cinque varchi del centro storico di Marsala che saranno videosorvegliati a partire dal prossimo 16 novembre. L’installazione degli impianti, disposta con provvedimento della Polizia Municipale, è volta al controllo elettronico dell’accesso nelle aree ZTL, consentito soltanto ai conducenti di veicoli espressamente autorizzati (residenti, titolari di passi carrai, trasporto merci…). Il sindaco Massimo Grillo: “Il controllo va visto anche in funzione della sicurezza cittadina, tenuto conto che i varchi consentono di raggiungere i luoghi di maggiore aggregazione sociale e giovanile. Si tratta comunque di una implementazione dei sistemi di videosorveglianza dislocati nel centro urbano e in altre zone del territorio”. Il sistema “Autosc@n ZTL” è autorizzato ed omologato con Decreto Ministeriale.

