Arf! Il festival del fumetto che crea lavoro  Scadenza ravvicinata

Arf! Ritorna per il 2025 l’appuntamento che vede come indiscusse protagoniste le autoproduzioni e l’editoria indipendente. L’area Self Arf! , dal 23 maggio 2025 ‘in scena’ a Roma, ad accesso gratuito per il pubblico,prevede tante postazioni per chi cerca il suo spazio e ama leggere, scrivere, disegnare e vivere a fumetti.

Una interessante occasione per entrare nel mondo dei comics anche dal punto di vista professionale, sfruttando le opportunità a disposizione in settori come disegno, sceneggiatura, colore, grafica, editing, lettering, traduzione. JOB ARF propone incontri con editor e responsabili delle principali case editrici e agenzie italiane allo scopo di scoprire le nuove promesse del fumetto italiano, che siano autoproduzioni, fanzine o micro editori dell’underground.

Per presentare la propria candidatura, i lavori, siano disegni, colorazioni, sceneggiature, opere di narrativa o progetti dovranno essere presentati in un unico file PDF. Nella prima pagina del documento dovranno essere indicate le informazioni di contatto: casa editrice alla quale ci si sta proponendo, ruolo per cui ci si candida (es. Nome Editore / Disegnatore) ed i propri dati.

È possibile inviare la richiesta di partecipazione entro il 24 aprile 2025. Clicca di qui per scoprire tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani