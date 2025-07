Argento che vale oro per Fenici al Mugello in Carrera Cup

Nel weekend più difficile, dopo la top-5 di gara 1 il driver laziale si rilancia nella pioggia di gara 2, dove in ottica campionato agguanta un cruciale secondo posto al volante della 911 GT3 Cup di TDE – Centri Porsche di Roma. Ora la pausa estiva, il monomarca tricolore torna a Imola in settembre

Roma. Fino alla pioggia iniziata a cadere poco prima del via di gara 2, per Francesco Maria Fenici quello del Mugello si era rivelato il weekend più difficile nella Porsche Carrera Cup Italia 2025. Non che le condizioni da bagnato lo abbiano semplificato, ma reduce da un quarto, un terzo e due secondi posti nei due precedenti appuntamenti, al volante della 911 GT3 Cup del team The Driving Experiences – Centri Porsche di Roma il pilota laziale proprio nella pioggia del circuito toscano ha centrato un fondamentale secondo posto che lo ha rilanciato nella classifica della Michelin Cup. Il tutto dopo i problemi riscontrati in prova libera e in qualifica, con una vettura in condizioni non favorevoli per potersi giocare le posizioni di vertice e una top-5 artigliata con tanta grinta e lavoro di squadra in gara 1 al sabato.

Poi domenica la giornata quasi perfetta per il pilota e testimonial della rivista “Autosprint”, il quale in gara 2 ha rimontato e poi conteso la vittoria fino alla fine. Al traguardo resta un secondo posto che, coronato sul podio, vale ugualmente oro in vista dei prossimi appuntamenti, nei quali la stagione della serie di Porsche Italia entrerà definitivamente nel vivo. La prima metà del 2025 si è infatti conclusa proprio al Mugello e, dal secondo posto rinsaldato anche in classifica, per le sfide della Carrera Cup Italia Fenici tornerà in pista a fine settembre per disputare a Imola il quarto dei sei round in calendario.

Fenici dichiara: “E’ stato un fine settimana difficilissimo per noi, eppure abbiamo sempre lottato. Siamo arrivati in pista con una vettura meccanicamente non a posto al 100% e lo abbiamo scoperto solo dopo le qualifiche. Non ero mai partito dal fondo dello schieramento e in gara 1 ho cercato di fare il massimo. Poi in gara 2, con anche le insidie delle condizioni da bagnato, ho tenuto ben acceso il cervello. Volevo restare fuori da eventuali guai ma nel contempo sono riuscito a battagliare con i rivali e giocarmi la vittoria, che non è arrivata davvero per poco. Resta però la soddisfazione sia per il podio sia per aver raccolto tanti punti preziosi per la classifica. Non si molla niente, l’importante è arrivare sempre al traguardo”.

Calendario Porsche CCI 2025: 4/5 Misano; 8/6 Vallelunga; 13/7 Mugello; 28/9 Imola; 12/10 Misano; 26/10 Monza

