Argento e top-5 per Rovera a Sepang in Asian Le Mans Series

Il driver varesino ha conquistato un secondo e un quarto posto nelle due 4 Ore malesiane disputate al volante della Oreca 07 LMP2 del team AF Corse in equipaggio con i francesi Perrodo e Vaxiviere, con i quali è in corsa per il titolo.

Ora per il pilota ufficiale Ferrari l’impegno nella 12 Ore del Golfo con la 296 GT3 domenica prossima, mentre la serie endurance asiatica torna in febbraio a Dubai

Varese. Alessio Rovera ha concluso con un brillante podio e una preziosa top-5 i primi due round dell’Asian Le Mans Series 2023/24 disputati sabato e domenica in Malesia. Il driver varesino ufficiale della Ferrari, impegnato nella serie asiatica al volante del prototipo Oreca 07 motorizzato Gibson di classe regina LMP2, insieme ai compagni di equipaggio François Perrodo e Matthieu Vaxiviere ha conquistato un secondo e un quarto posto sul traguardo delle due 4 Ore di Sepang che hanno inaugurato il campionato. Protagonista degli stint centrali delle gare e all’esordio sul tecnico circuito malesiano, in entrambe le occasioni Rovera ha contribuito in maniera determinante alle rimonte che hanno portato il team AF Corse a lottare ai vertici dopo che l’equipaggio era scattato dall’ottava posizione sulla griglia di partenza. Resta solo un pizzico di rammarico per il doppio sfortunato timing prima di una full course yellow che nella gara di sabato ha costretto l’italiano e i due francesi a un pit-stop in più mentre erano in lotta per la vittoria e poi di una safety car che nella seconda corsa li ha obbligati a un pit-stop ritardato che con il gruppo ricompattato gli ha fatto perdere posizioni e speranze di successo, ritrovandosi al quarto posto. I due risultati ottenuti a Sepang e soprattutto il passo mostrato, sia sull’asciutto sia sul bagnato che ha caratterizzato il finale della prima 4 Ore, fanno ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti dell’Asian Le Mans Series. Con Rovera, Perrodo e Vaxiviere in corsa per il titolo, la serie endurance asiatica riprenderà in febbraio con la 4 Ore di Dubai.

Nel frattempo, Alessio sarà impegnato su altri fronti nel ruolo di ufficiale Ferrari e tornerà a competere in GT al volante della 296 GT3. L’ultima tappa del suo lungo 2023 lo porterà ad Abu Dhabi già il prossimo weekend. Il 10 dicembre, infatti, l’appuntamento è con la 12 Ore del Golfo, in programma allo Yas Marina Circuit. Il 28enne pilota varesino guiderà l’equipaggio tutto italiano di AF Corse che comprende anche Alessandro Cozzi, Marco Pulcini e Giorgio Sernagiotto ed è iscritto in classe Pro-Am.

Rovera dichiara al termine del doppio impegno in Malesia: “Abbiamo iniziato in maniera positiva la nuova stagione che ci vede impegnati in Asian Le Mans Series. Nonostante qualche episodio non ci abbia affatto favorito, in entrambe le gare siamo stati in lizza per la vittoria e abbiamo dimostrato un ritmo competitivo grazie all’ottimo lavoro di messa a punto svolto nei test e nelle prove libere. Sono soddisfatto, abbiamo portato a casa degli ottimi punti, il campionato è ancora lungo, il team è compatto e a febbraio con queste basi cercheremo il massimo risultato. E’ stata la mia prima volta sul circuito di Sepang, un tracciato davvero interessante e molto tecnico, mi è piaciuto molto”.

Asian Le Mans Series 2023-24: 2 dicembre 4 Ore di Sepang; 3 dicembre 4 Ore di Sepang; 4 febbraio 4 Ore di Dubai; 10 febbraio 4 Ore di Abu Dhabi; 11 febbraio 4 Ore di Abu Dhabi.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

