Argento mondiale per il piccolo gruppo Deja Vu. E oggi ultimo giorno di gare

Anche il penultimo giorno del Campionato Mondiale di pattinaggio artistico di Rimini ha regalato grandi emozioni al pubblico che ha gremito gli spalti. Ed è aumentato anche il medagliere italiano dell’artistico che ad oggi conta 28 medaglie: 8 ori, 11 argenti e 9 bronzi.

Tra i Precision Junior a salire sul grandino più alto del podio sono state le argentine Shiric con 61.21; queste ultime si confermano campionesse mondiali. Secondo e terzo posto, invece, entrambi italiani con il gruppo dell’Emilia Romagna campione europeo in carica Precision Skate Bologna e “Frida…es mi nombre” e i Sincro Roller con “Pompei”, rispettivamente con 58.50 e 53.16. L’altro gruppo italiano, i Monza Precision Team, chiude quarto.

In pista poi i Quartetti Junior con la Spagna ad occupare la prima e la terza posizione con Cpa Gondomar (49.43) e Three Sixteen (44.58), rispettivamente con “Secondary effect”, la lotta tra la vita eterna e l’oscurità perpetua, e il rombante “Formula 1” dedicato ai motori. Argento per le azzurre di Skate Stars con “Voices of hope” (49.14) sul tema della schiavitù nel nome della fede. L’altro Quartetto italiano, gli Armònia, ha chiuso con “Exorcism” al quinto posto.

Infine i Piccoli Gruppi dove si conferma la stessa classifica del Campionato Europeo 2024 di Reggio Emilia: qui oro per gli spagnoli Artistic Skating Cunit che, con “No essence”, meritano 41.53; il racconto di un risveglio confuso in un posto strano. Seconda piazza per l’Italia con “The Heppening” dei campioni nazionali Deja Vu (40.40) sulla figura e sulle profezie di Nostradamus, e terza per gli iberici campioni mondiali 2023 Cpa Tona con il programma futuristico “Eternal data” (38.96).

Gli altri italiani: Roma Roller Team si ferma appena sotto al podio, quarto posto, con “There is still time for one last competition” e gli Evolution al settimo con “Gaia: in the beginning it was chaos”.

Le medaglie di venerdì 20 settembre 2024:

PRECISION JUNIOR

1 Shiric (ARG)

2 Precision Skate Bologna (ITA)

3 Sincro Roller (ITA)

QUARTETS JUNIOR

1 Cpa Gondomar (ESP)

2 Skate Stars (ITA)

3 Three Sixteen (ESP)

PICCOLI GRUPPI

1 Artistic Skating Cunit (ESP)

2 Deja Vu (ITA)

3 Cpa Tona (ESP)

L’EVENTO. Organizzati da World Skate in collaborazione con FISR e il prezioso sostegno del comitato organizzatore locale e del Comune di Rimini, gli Artistic World Championships prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno invece 22 i titoli iridati da assegnare nelle specialità Singolo, Coppia Artistico, Solo Dance, Coppia Danza, Inline, Grandi e Piccoli Gruppi, Quartetti e Precision. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico. Si tratta del 68° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, un evento che Rimini ha già ospitato nell’ormai lontano 1985. In questa occasione le gare si svolgeranno fino a sabato 21 settembre nei padiglioni A7/C7 di Rimini Fiera (ingresso ovest). Per acquistare i biglietti

Per la diretta streaming sulla FisrTV

In diretta su RaiSport e sulla piattaforma streaming RaiPlay Sport: 21 settembre Grandi gruppi (in diretta su RaiPlay Sport dalle 21.10 alle 22.40).

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Deja Vu-Piccoli Gruppi)