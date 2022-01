Arianna canterà l’inno di Mameli prima della partita di Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus

Spetterà alla poliedrica cantante Arianna interpretare, poco prima del fischio d’inizio della sfida calcistica tra Inter e Juventus nell’ambito della Supercoppa Frecciarossa, l’inno nazionale di Goffredo Mameli.

Si terrà mercoledì 12 gennaio, alle 21, nella cornice milanese dello Stadio Meazza, in presenza delle due formazioni e degli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, Arianna dichiarato: “Sono onorata e allo stesso tempo emozionata di poter cantare in occasione di un evento sportivo così importante che vede schierate due squadre di calcio eccellenti come l’Inter e la Juventus, all’interno di una maestosa location come quella dello stadio Meazza di Milano. In particolare, sono orgogliosa di poter interpretare proprio l’Inno nazionale, che assume un significato ancora più profondo e intenso in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Nel corso della mia carriera, anche a livello internazionale, ho avuto l’opportunità di poter partecipare a eventi davvero prestigiosi. Questo, senza nulla togliere agli altri, è sicuramente uno dei più importanti”.



Il 2022 si apre alla grande per la performer dall’ultra trentennale carriera internazionale, dopo un 2021 da incorniciare, contraddistinto dal successo del brano “Beautiful angel”, il premio come miglior artista nell’ambito della XIII edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, il ruolo di madrina del “Sorriso Diverso Venezia Award” al Festival del Cinema di Venezia, la conduzione della quarta edizione del “Premio Felix – Festival del Cinema Russo”, culminata con la partecipazione all’ultima edizione di “Natale in Vaticano“, in onda su Canale5. Non solo. Sempre nel corso del 2021 è entrata a far parte del comitato creativo del Festival Internazionale del Musical, condividendo l’esperienza con artisti del calibro di Whoopi Goldberg, Patti Lu pone, Bernadette Peters, Lorella Cuccarini, Lea Salonga, Laura Osnes, Jarrod Spector e molti altri.

Com. Stam.