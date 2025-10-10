Arma dei Carabinieri e Gruppo FS firmano il nuovo protocollo d’intesa per sicurezza e legalità

Roma – L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rafforzano la loro collaborazione per garantire legalità e sicurezza nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali.

Un impegno che oggi si è tradotto nella firma di un nuovo Protocollo d’Intesa, sottoscritto nella sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma.

L’accordo prevede, in aderenza alle rispettive competenze ed attribuzioni, una collaborazione volta a:

prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali e i reati contro la pubblica amministrazione, le violazioni ambientali;

vigilare sul rispetto della normativa in materia di collocamento della manodopera, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro;

prevenire rischi, eventi, o azioni, che possano compromettere l’incolumità delle persone e l’integrità delle infrastrutture.

L’intesa rinnova e rafforza una collaborazione già avviata, con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura della legalità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della società e di sviluppare ulteriori sinergie per assicurare la protezione delle risorse e dei servizi pubblici affidati alla gestione del Gruppo FS Italiane, nonché la sicurezza dei trasporti e la gestione delle emergenze.

Nell’ambito del protocollo, il Gruppo FS Italiane potrà promuovere e organizzare, con la collaborazione di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, incontri, seminari e corsi di formazione a favore dei propri dipendenti.

Il Gen. C.A. Salvatore Luongo, a margine dell’incontro ho sottolineato che: “Quella di oggi rappresenta la firma di un Protocollo di grande valore, perfettamente in linea con le strategie comuni dell’Arma dei Carabinieri e delle Ferrovie dello Stato Italiane”, ricordando poi che tra le due istituzioni “esiste una lunga tradizione di lavoro congiunto” e che entrambe sono “presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, e in parte anche all’estero”.

In conclusione, il Comandante Generale ha evidenziato che: “rinnovare questa intesa, fondata sulla condivisione di valori e ideali, significa compiere un ulteriore passo avanti per continuare a operare sempre meglio e con maggior efficienza”, ognuno nei rispettivi compiti, “grazie a un’integrazione sempre più stretta”.

L’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, ha dichiarato:

“La firma di questo Protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare il presidio della legalità e la tutela della sicurezza nei nostri cantieri, nelle stazioni e lungo le infrastrutture che gestiamo. Lavorare accanto all’Arma dei Carabinieri significa poter contare su un presidio autorevole ed efficace, a garanzia di trasparenza, correttezza e rispetto delle regole. È un impegno che portiamo avanti con responsabilità, nella consapevolezza che solo attraverso la legalità si costruiscono infrastrutture solide, sicure e capaci di generare valore per l’intero Paese“.

Nell’ambito della piena attuazione al Protocollo, l’Arma dei Carabinieri opererà anche mediante il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, i Reparti territoriali e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari.