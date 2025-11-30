Arma dei Carabinieri: “Sempre e ovunque pronti a intervenire” Innovazione, passione, professionalità e amore per il cittadino

L’Arma dei Carabinieri continua a distinguersi per dedizione, presenza costante e spirito di servizio. Una missione che si rinnova ogni giorno nel silenzioso lavoro di migliaia di donne e uomini impegnati a garantire sicurezza, legalità, assistenza e vicinanza ai cittadini in ogni angolo del Paese, ha dichiarato con orgoglio il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

In questo percorso di continuo potenziamento delle capacità operative si inserisce l’arrivo della nuova Maserati MCP Pura, offerta in comodato d’uso all’Arma per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario salvavita. Un mezzo d’eccellenza, simbolo dell’incontro tra tecnologia italiana, innovazione, efficienza e impegno istituzionale al servizio della collettività.

Il Generale Luongo spiega: «L’utilizzo di questa vettura rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità dell’Arma di intervenire in modo rapido, sicuro e puntuale in situazioni di particolare emergenza che richiedono tempi di risposta minimi».

Dalla lotta alla criminalità al supporto nelle emergenze sanitarie, l’obiettivo è sempre lo stesso: essere vicini concretamente al cittadino, soccorrere chi ha bisogno e tendere la mano ai più deboli.

L’Arma dei Carabinieri – lo Stato sul territorio – dimostra ancora una volta di essere una presenza affidabile, radicata nel territorio e profondamente legata alla comunità. Un patrimonio di valori e tradizioni che continua a tradursi in fatti, grazie alla professionalità e alla passione di chi, ogni giorno, indossa l’uniforme con orgoglio e profondo senso del dovere.