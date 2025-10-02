ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, caduta contenitore contente formalina presso UOC Ginecologia nessuna evacuazione

Caduta accidentale contenitore Formalina e Metanolo Ospedale Civico : nessuna evacuazione di pazienti dal reparto di Ginecologia Nessuna interruzione dell’attività assistenziale Nessun danno a carico di pazienti

Si precisa: 1 infermiera, 1 OSS e 1 addetta alle pulizie per precauzione sono stati visitati al Pronto Soccorso generale e dimessi nella stessa serata

2 ottobre 2025 Palermo- In riferimento alle notizie riportate da alcuni organi di stampa relativamente alla caduta accidentale di un contenitore di formalina e metanolo ( sostanze utilizzate per la conservazione di pezzi anatomici oggetto di esami istologici) l’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo precisa che non vi è stata alcuna evacuazione dal reparto di Ginecologia, posto peraltro che “l’episodio” ha interessato il perimetro di una sala operatoria VUOTA in quel momento LIBERA da qualsiasi attività operatoria e, altresi’, LONTANA da ogni attività assistenziale.

Ad ogni modo l’azienda per garantire la massima sicurezza ha richiesto l’Intervento del Nucleo NBCR ( nucleare biologico chimico e radioattivo) dei vigili del fuoco per gli adempimenti del caso.

