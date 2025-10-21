Arnas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo conferimento n 3 incarichi di struttura semplice Decorrono per 5 anni

Palermo – L’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo da proceduto al conferimento di n. 3 incarichi di struttura semplice (UOS- Unità Operativa Semplice) ad alcuni dirigenti medici anestesisti – rianimatori. Di seguito sono indicate le UOS ed i relativi neo responsabili:

-UOS Servizio di Anestesia: dr. Francesco Buonasorte

-UOS Neurorianimazione: dott.ssa Maria Teresa Megna

-UOS Gestione Protocolli ERAS (Enhanced Recovery After Surgery): dott.ssa Irene Brumarescu;



Tali Unità operative semplici afferiscono l’UOC (Unità Operativa Complessa) di Anestesia e Rianimazione.



Con deliberazione 1462 del 24/09/2025 l’azienda in oggetto aveva indetto avviso interno per l’affidamento dell’incarico di Responsabile delle UU.OO.SS. sopra citate, afferenti l’UOC “Anestesia e Rianimazione” (diretta dal dr. Vincenzo Mazzarese).

