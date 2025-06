ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli gli impegni della direzione strategica per il personale

Palermo – La direzione strategica dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, manifestando sensibilità al personale dipendente ed in tempestiva risposta alle istanze rappresentate dai lavori comunica quanto segue:

inerentemente alla dotazione organica ed al suo potenziamento, ha richiesto all’Assessorato Regionale della Salute di autorizzare l’incremento del tetto di spesa per acquisire ulteriore personale del comparto (OSS, Infermieri, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) e della dirigenza (Medici, Fisici e Anestesisti). Esigenza che si è resa necessaria a fronte della sempre maggiore domanda di salute registrata, oltre all’esigenza di governare con ulteriore efficienza ed efficacia le nuove tecnologie, di cui l’azienda si è dotata, anche in relazione alle risorse aggiuntive finanziate con il PNRR, per conseguire standard sempre più innovativi.

A tal proposito, per dare una risposta immediata a fronte del fabbisogno emerso nelle ultime settimane, la direzione strategica ha anche autorizzato il reclutamento di personale dirigente mediante forme di contratto flessibili, allo scopo di sostituire, in linea con quanto previsto dal vigente CCNL di riferimento (Sanità), i dipendenti assenti per congedi di maternità etc. In particolare saranno a breve reclutati n. 6 dirigenti medici anestesisti- rianimatori e n. 29 infermieri.

“Siamo vicini alle esigenze dei lavoratori – afferma la direzione strategica – e stiamo utilizzando gli strumenti normativi e contrattuali vigenti per rispondere tempestivamente alle loro istanze. Sul fronte della sicurezza, già da tempo l’azienda si è dotata di quanto previsto dalle norme in materia (posto di polizia, telecamere e vigilantes). Sta, altresì, pianificando dei corsi per ottimizzare la comunicazione dei dipendenti nei confronti degli utenti, oltre all’attività in corso di svolgimento di un evento in materia di Change Management finalizzata a migliorare ulteriormente un dialogo costruttivo tra le varie anime (sanitari e amministrativi) presenti in azienda. Ulteriore attenzione viene, altresì, posta sulla contrattazione decentrata, anche mediante la costituzione di appositi tavoli tecnici su ciascuna tematica esaminata, al fine di potenziare un confronto costruttivo tra le parti sindacali e l’azienda. Tutto ciò testimonia in maniera inequivocabile il continuo ascolto attivo finalizzato all’adozione delle misure più efficaci per garantire, al contempo, il benessere dei lavoratori ed il miglioramento della risposta all’utenza”.

In linea con quanto rappresentato, la direzione strategica, con l’intento di consolidare un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali e di incontrarle a breve per ogni tematica oggetto di confronto e contrattazione.

Com. Stam.