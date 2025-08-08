ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli. Indetti gli avvisi pubblici per le direzioni di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Vascolare

Palermo – L’azienda ospedaliera “ ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo ha indetto due avvisi pubblici per il conferimento dell’incarico quinquennale delle Unità Operative Complesse di “Otorinolaringoiatria” (delibera n.1254/25) e di “Chirurgia Vascolare” (delibera 1261/25) del presidio ospedaliero “Civico”.

Le delibere sono consultabili nell’apposita sezione ” Albo Pretorio” presente sul sito internet aziendale: www.arnascivico.it Gli iter burocratici – amministrativi sono gestiti dall’UOC Risorse Umane, diretta dall’avvocato Maria Luisa Curti.Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Ornella Navarra Tramontana e responsabile dell’UOS dr. Fabio Marussich.

“ Proseguiamo – commentano Walter Messina, direttore generale, dell’Arnas “Civico Di Cristina Benfratelli” e Vincenzo Barone, direttore amministrativo dell’azienda – l’azione di riorganizzazione intrapresa per colmare alcuni vuoti di direzioni legati alla fisiologica quiescenza (pensionamento) dei precedenti responsabili, in unità operative e discipline peraltro strategiche sul fronte dell’alta specialità che caratterizza la mission istituzionale di quest’azienda sanitaria, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza della risposta assistenziale ai bisogni di salute”.

