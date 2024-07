AROUND ROME A cura di Anna Isopo Testo critico a cura di Martina Scavone 6|13 luglio 2024

Sabato 6 luglio 2024 prende il via la nuova grande esposizione promossa da Arte Borgo Gallery dal titolo “Around Rome”. La mostra è strutturata su cinque prestigiose sedi romane: Palazzo della Cancelleria Vaticana, Galleria della Biblioteca Angelica, Palazzo Velli Expo, Museo Venanzo Crocetti e Arte Borgo Gallery ed è animata dalla volontà di contribuire allo sviluppo culturale della città.

Il progetto, da un’idea di Anna Isopo, intende approfondire la percezione dell’arte contemporanea, ampliando il dialogo tra colori, materiali e forme che trovano una relazione con la storia, il fruitore e il territorio.

Un racconto profondo in uno scenario storico culturale tra la grandiosità delle bellezze di Roma. L’esposizione “Around Rome” vuole infatti essere un momento propulsore nell’affrontare tematiche e interrogativi, consentendo agli artisti di veicolare i propri messaggi e al contempo mostrare le loro opere ad un pubblico internazionale di appassionati e addetti ai lavori in alcune fra le più rilevanti sedi espositive della Città Eterna, le quali diventano protagoniste di un connubio ideale tra storicità dei luoghi e la contemporaneità delle opere.

SEDI ESPOSITIVE:

PALAZZO DELLA CANCELLERIA VATICANA – Piazza della Cancelleria, 1 ingresso libero – orari: dal Lunedì al Sabato 11-13 | 15 – 18

ARTISTI:

Clara Calì, Paola Ceci, Canio Colangelo, Luigi De Leonibus, Maria Emilov, Antonio Esposito, Dobri Gjurkov, Anais Grumieaux, Monair Hyman, Elke Hubmann-Kniely, Angelika Kallenbach, Taru Kilpinen, Monika Kropshofer, Orna L. Brock, Elias Maya, Fabrizio Mancinelli, Franco Margari, Maria Pagano, Anna Penta, Utaellamarie Peter, Samuel Pugliese, Marialuisa Sabato, Ulli Strobitzer.

GALLERIA DELLA BIBLIOTECA ANGELICA – Via di S. Agostino, 11 ingresso libero – orari: dal Lunedì al Sabato 11-13 | 15 – 19

ARTISTI:

Tatiana An, Lesley Bunch, Antonio Esposito, Milène Evers, Marion Förster, Waltraud Gemein, Monika Hartl, Antoni Kowalski, Silvana Landolfi, Nadia Lysakowska, Andréa Lobel, Angelo Mastria, Maria Pacheco Cibils, Ada Pasta, Maria Gabriella Sabbadini, Camelia Sadovei, Peter Serebrovskii, Ursa Schoepper, Maria Stamati, Mònica Vilert, Joanna Wojtal-Kalinowska.

PALAZZO VELLI EXPO – Piazza di S. Egidio, 10 ingresso libero – orari: dal Lunedì al Sabato 11-13 | 15 – 19

ARTISTI:

Valeria Biamonte, Nicola Barth, Hanne Margaretha Biedilæ, Vito Carta, Paolo Chiurco (KIURK), Conie, Barbara Conte, Rossella Degasperis, Desart2 (A. Degni – S. Sarti), Monica Di Bartolo, Josine Dupont, Barbara Duran, Antonio Esposito, Marilena Faraci, Sylvie Hastir, Cinzia Inglese, Ulrich Kaelberer, Lola Llinares, Concetta Masciullo, Fabio Masotti, MOMA (Simona Bergamini), Giuseppe Oliva, Rose Passalboni, José Antonio Ramsay, Jean Marie Renault, Cordula Rock, Marian Rodriguez Vigil, Albina Rolsing, Alex Saliceti, Ursa Schoepper, Joakim Sederholm, Gregg Simpson, Emma Testa, Holger Triltsch, Véronique Vallet, Mirella Ventura.

MUSEO VENANZO CROCETTI – Via Cassia, 492 ingresso libero – orari:dal lunedì al venerdì 11 – 13 |15 -19 sabato 11 -19

ARTISTI:

Axel Becker, Francesca Brocchetta, Maria Rita Ferrini, Anthony Finta, Mati Gelman, Simona Giuliani, Alexandra Kordas, Jana Kreft, Karen Kucharski, Kees Oosting, Klára Sedlo.

ARTE BORGO GALLERY – Borgo Vittorio, 25

ingresso libero – orari: dal lunedì al sabato 11 – 19

ARTISTI:

Kirsten Hammond Andersen, Leon Amemiya Ph.D, Giorgio Binda, Franca Bongiorni, Salvatore Castellino, Daniela Duccini, Karen Fabbro, Paolo Ferroni, Sebastian Fink, Ernesto Fiorentino, Mario Fontana, Anna Freudenthaler, Valeria Galasso, Seiko Harima, Christian Kammerhofer, Ivan Kanchev, Antonella Laganà, Kseniya Oudenot, Linda Paoli, Alessandro Radice, Konstantinos Spiropoulos.

La presentazione ufficiale della rassegna espositiva si svolgerà, esclusivamente su invito, presso RIPA GRANDE – Lungotevere Ripa, 3 il giorno 5 luglio 2024 alle ore 17:00. In occasione della presentazione verrà consegnato ad ogni artista il catalogo edito da Edart Edizioni.

La presentazione sarà animata da una performance a cura di Greta Arditi, danzatrice formata presso il Teatro dell’Opera di Roma e Accademia Nazionale di Danza.

L’esposizione Around Rome ha ricevuto il Patrocinio dalla Regione Lazio e dall’Assessorato alla Cultura.

Si ringraziano per la collaborazione Cinzia Folcarelli, Eugenie Knight, Laura Turco Liveri e Simona Sarti.

Anna Isopo – Arte Borgo Galleryinfo@arteborgo.it – www.arteborgo.it

AROUND ROME

Curated by Anna Isopo

Critical text by Martina Scavone





6|13 July 2024

Saturday 6 July 2024 the new exhibition promoted by the Arte Borgo Gallery entitled “Around Rome” will be inaugurated. The exhibition will be held in five prestigious Roman locations: Palazzo della Cancelleria Vaticana, Galleria della Biblioteca Angelica, Palazzo Velli Expo, Museo Venanzo Crocetti and Arte Borgo Gallery with the aim of contributing to the cultural development of the city.

The project, from an idea by Anna Isopo, intends to deepen the perception of contemporary art, expanding the dialogue between colours, materials and shapes that find a relationship with history, people and the territory.

A profound story in a historical cultural scenario among the grandeur of the beauties of Rome. The “Around Rome” exhibition in fact aims to be a driving force in addressing themes and questions, allowing artists to convey their messages and at the same time show their works to an international audience of enthusiasts and professionals in some of the most relevant exhibition venues in the Eternal City, which become protagonists of an ideal union between the historicity of the places and the contemporaneity of the works.

EXHIBITION LOCATIONS:

PALACE OF THE CHANCELLERY – Piazza della Cancelleria, 1

free entry – opening hours: from Monday to Saturday 11am-1pm | 3pm – 6pm

ARTISTS:

Clara Calì, Paola Ceci, Canio Colangelo, Luigi De Leonibus, Maria Emilov, Antonio Esposito, Dobri Gjurkov, Anais Grumieaux, Monair Hyman, Elke Hubmann-Kniely, Angelika Kallenbach, Taru Kilpinen, Monika Kropshofer, Orna L. Brock, Elias Maya, Fabrizio Mancinelli, Franco Margari, Maria Pagano, Anna Penta, Utaellamarie Peter, Samuel Pugliese, Marialuisa Sabato, Ulli Strobitzer.





GALLERY of the ANGELICA LIBRARY – Via di S. Agostino, 11

free entry – opening hours: Monday to Saturday 11am-1pm | 3pm – 7pm

ARTISTS:

Tatiana An, Lesley Bunch, Antonio Esposito, Milène Evers, Marion Förster, Waltraud Gemein, Monika Hartl, Antoni Kowalski, Silvana Landolfi, Nadia Lysakowska, Andréa Lobel, Angelo Mastria, Maria Pacheco Cibils, Ada Pasta, Maria Gabriella Sabbadini, Camelia Sadovei, Peter Serebrovskii, Ursa Schoepper, Maria Stamati, Mònica Vilert, Joanna Wojtal-Kalinowska.

PALAZZO VELLI EXPO – Piazza di S. Egidio, 10

free entry – opening hours: Monday to Saturday 11am-1pm | 3pm – 7pm

ARTISTS:

Valeria Biamonte, Nicola Barth, Hanne Margaretha Biedilæ, Vito Carta, Paolo Chiurco (KIURK), Conie, Barbara Conte, Rossella Degasperis, Desart2 (A. Degni – S. Sarti), Monica Di Bartolo, Josine Dupont, Barbara Duran, Antonio Esposito, Marilena Faraci, Sylvie Hastir, Cinzia Inglese, Ulrich Kaelberer, Lola Llinares, Concetta Masciullo, Fabio Masotti, MOMA (Simona Bergamini), Giuseppe Oliva, Rose Passalboni, José Antonio Ramsay, Jean Marie Renault, Cordula Rock, Marian Rodriguez Vigil, Albina Rolsing, Alex Saliceti, Ursa Schoepper, Joakim Sederholm, Gregg Simpson, Emma Testa, Holger Triltsch, Véronique Vallet, Mirella Ventura.

VENANZO CROCETTI MUSEUM – Via Cassia, 492

free entry – opening hours: Monday to Friday 11am – 1pm |3pm -7pm Saturday 11am -7pm

ARTISTS:

Axel Becker, Francesca Brocchetta, Maria Rita Ferrini, Anthony Finta, Mati Gelman, Simona Giuliani, Alexandra Kordas, Jana Kreft, Karen Kucharski, Kees Oosting, Klára Sedlo.

ARTE BORGO GALLERY – Borgo Vittorio, 25

free entry – opening hours: Monday to Saturday 11am – 7pm

ARTISTS:

Kirsten Hammond Andersen, Leon Amemiya Ph.D, Giorgio Binda, Franca Bongiorni, Salvatore Castellino, Daniela Duccini, Karen Fabbro, Paolo Ferroni, Sebastian Fink, Ernesto Fiorentino, Mario Fontana, Anna Freudenthaler, Valeria Galasso, Seiko Harima, Christian Kammerhofer, Ivan Kanchev, Antonella Laganà, Kseniya Oudenot, Linda Paoli, Alessandro Radice, Konstantinos Spiropoulos.

The official inauguration of the exhibition will take place by invitation only at RIPA GRANDE – Lungotevere Ripa, 3 on 5 July 2024 at 5pm. On the occasion of the opening, each artist will be given a copy of the catalog published by Edart Edizioni.

The event will be accompanied by a dancing performance by Greta Arditi, dancer trained at the Rome Opera Theater and National Dance Academy.



The exhibition “Around Rome” has received the patronage of the Lazio Region and the Councillorship of Culture.

We wish to thank Cinzia Folcarelli, Eugenie Knight, Laura Turco Liveri and Simona Sarti for their collaboration.

Anna Isopo – Arte Borgo Galleryinfo@arteborgo.it – www.arteborgo.it

