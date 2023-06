Arrampicata: grande fermento per la tappa italiana di Coppa del Mondo Boulder

Azzurri impegnati anche in Germania per i campionati europei giovanili Boulder e Speed Dal 9 all’11 giugno la Coppa del Mondo Boulder approda in Italia: al Vertikale Kletterzentrum di Bressanone fervono i preparativi in vista di questa importante tappa del circuito, la 5° dopo quella di Praga dello scorso weekend.

Sono attesi circa 200 climber provenienti da 45 nazioni diverse e si preventiva un’affluenza di circa 2000 spettatori per l’evento. I nostri portabandiera sono Gabriele Moroni (ASD Kundalini), Pietro Vidi (ASD Arco Climbing), Nicolò Sartirana (ASD Climbers Triuggio), Filip Schenk, Michael Piccolruaz, Davide Colombo, Camilla Moroni, Claudia Ghisolfi, Laura Rogora (tutti e 6 di Fiamme Oro Moena), Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), Giulia Medici (Sport Promotion), Miriam Fogu (ASD Arrampicata Libera) e Caterina Dal Zotto (ASD We Rock).

Il pubblico sarà senz’altro caloroso con gli azzurri, riservando un particolare affetto ai beniamini gardenesi Schenk e Piccolruaz.

Fra gli avversari internazionali si annoverano atleti come il pluricampione iridato Adam Ondra (Repubblica Ceca), medaglia d’argento nella tappa di Coppa del Mondo di Praga, l’infallibile campione koreano Dohyun Lee, oro nella recente tappa ceca, il campione olimpionico spagnolo Alberto Ginés López, l’americana Natalia Grossman, vincitrice della tappa dell’anno scorso a Bressanone, nonché oro nella tappa di maggio di Salt Lake City, e l’inarrestabile fuoriclasse francese Oriane Bertone, medaglia d’oro a Praga, argento a Salt Lake City e argento a Seul.

Venerdì 9 giugno a partire dalle ore 9.00 si svolgeranno le qualifiche femminili, dalle ore 16.00 quelle maschili. Sabato 10 alle ore 11.00 avranno luogo le semifinali femminili e alle ore 20.00 le attesissime finali.

Domenica 11 toccherà alla compagine maschile, che affronterà le semifinali alle ore 11.00 e le finali alle ore 20.00. Sarà possibile seguire le competizioni come di consueto su Eurosport.

Nel frattempo in Germania, per la precisione a Duisburg, si svolgeranno i Campionati Europei Giovanili per le specialità Boulder e Speed. Si tratta di un evento fondamentale per tutti i giovani climbers che vogliono agguantare titoli in previsione dei Campionati del Mondo Giovanili, che si svolgeranno a Seul dal 17 al 28 agosto.

Gli alfieri azzurri che gareggeranno nel Landschaftspark di Duisburg sono per il Boulder U16 Elena Brunetti (Climbing Side Roma), Emma Gregorotti ASD King Rock Climbing, Gianluca Vighetti Escape S.S.D., Tommaso Milanese Star Wall Climbing Roma SSD, Giovanni Bagnoli ASD Crazy Center e l’atleta di casa Bettina Dorfmann (AVS Brixen). Per l’U18 Francesca Matuella (ASD Arco Climbing), Leonie Hofer (AVS Passeier), Stella Giacani (The Change Climbing Revolution), Francesco Marchionni (Gollum Climbing Academy), Erik Settimo (Opera Verticale ASD), Belardinelli Simone (Climbing Side Roma) e Sergio Bortolameotti (Parma Climbing ASD). Per l’U20 Giulia Previtali (Climberg ASD Bergamo), Irina Daziano (ASD InOut), Federica Papetti (Rock Brescia ASD), Luca Boldrini (Deva Wall ASD APS), Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy), Filippo Rabaglia (Parma Climbing ASD) e Daniele Panci (Rock Dreams SSD).

Mentre gli specialisti della velocità convocati sono per l’U16 Eva Mengoli (Istrice ASD), Zoe Pavia (MilanoArrampicata ASD), Emma Campa (Rock Dreams SSD), Alessandro Trezzi (ASD Sport e Arrampicata), Alessia Lugli e Francesco Ponzinibio (entrambi di Equilibrium Soc.Coop S.D.). Per l’U18 Agnese Fiorio (ASD Arco Climbing), Sofia Milani (ASD King Rock Climbing) Strocchi Alice (ASD Scolastica Carchidio-Strocchi), Samuele Graziani (On Sight ASD). Sara Arcozzi e Ludovico Borghi (entrambi di Istrice ASD).

Per l’U20 Sofia Bellesini (Vertik Area Dolomiti ASD), Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna ASD), Daniele Balestrazzi e Francesco Govoni (entrambi di Equilibrium Soc. Coop S.D).

Il programma di gara prevede per giovedì 8 giugno alle ore 9.00 le qualifiche di Boulder U20, alle ore 14.00 le qualifiche U18. Venerdì 9 alle ore 9.00 si terranno le semifinali U20, alle ore 13.30 le qualifiche U16 e alle 18.30 le finali U20.

Sabato 10 alle ore 9.00 si svolgeranno le semifinali U18, alle ore 12.30 partirà la competizione di Speed U16, alle ore 15.00 la Speed U20 e alle ore 18.30 avranno luogo le finali Boulder U18.

Domenica 11 alle ore 9.00 si svolgeranno le semifinali di Boulder U16, alle ore 13.00 comincerà la competizione Speed U18 e alle ore 16,30 l’evento si chiuderà con le finali di Boulder U16.

Un weekend che vede tanti atleti azzurri impegnati e tutta la Federazione coinvolta per la tappa mondiale In Italia: passione ed emozioni assicurate!

Com. Stam. + foto FASI