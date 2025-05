Arrampicata Speed: in gara a Denver i fulmini mondiali

Il Downtown di Denver, negli Stati Uniti, ospiterà la Coppa del Mondo di Arrampicata Speed ​​il 31 maggio e il 1° giugno 2025. Si tratta di un esordio assoluto per la capitale del Colorado, che ospiterà per la prima volta una Coppa del Mondo IFSC.

L’evento chiude una doppia tappa di arrampicata negli Stati Uniti, dopo la Coppa del Mondo Boulder appena disputata a Salt Lake City. Queste due prove mondiali evidenziano la crescente popolarità dell’arrampicata negli States, e hanno il loro apice nelle emozioni adrenaliniche della Speed ​​ai piedi delle Montagne Rocciose.

La competizione di Denver sarà la terza delle 6 gare di Speed ​​della Coppa del Mondo IFSC 2025, dopo le tappe di Wujiang, in Cina, e di Bali, in Indonesia. Ad essa seguiranno a luglio le tappe ravvicinate di Cracovia, in Polonia, e Chamonix, in Francia, mentre la tappa conclusiva sarà disputata a settembre a Guiyang, in Cina.

I velocisti azzurri schierati per questo appuntamento statunitense sono Beatrice Colli (Fiamme Oro), 9° alle Olimpiadi parigine, detentrice del record italiano; Agnese Fiorio (Arco Climbing), vice Campionessa Europea U20; Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Campionessa Italiana, bronzo agli Europei 2024; Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), vice Campione Italiano; Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), Campione Europeo in carica; Luca Robbiati (Stone Age), detentore della Coppa Europa assoluta 2024; Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), plurimedagliato, veterano della Nazionale; Matteo Zurloni (Fiamme Oro), Campione del Mondo in carica e 6° alle Olimpiadi francesi.

Nella prima tappa a Wujiang Matteo Zurloni e Beatrice Colli si erano piazzati rispettivamente in 6° e 15° posizione, nella seconda tappa a Bali invece nessuno dei nostri velocisti era riuscito a strappare il pass per la fase finale. Denver costituisce quindi una bella occasione di riscatto che gli azzurri cercheranno di cogliere, sfoderando le migliori prestazioni possibili.

In campo femminile la pluricampionessa Miroslaw, dopo l’oro di Bali, sarà ancora più agguerrita a ribadire la sua supremazia. Le cinesi Zhou, Zhang e Deng, già salite sul podio in Cina e in Indonesia, non le renderanno la vita facile, così come la coreana Jeong e l’indonesiana Kadek. Un’altra velocista decisamente in cerca di risultati più ambiziosi, dopo il 4° posto a Wujiang, sarà la statunitense Hunt.

Sul fronte maschile l’indonesiano Katibin, presenza fissa sul terzo gradino del podio, cercherà di conquistare l’ennesima medaglia; il cinese Long, dopo l’oro in patria, proverà a bissare anche negli USA; l’ucraino Ilchyshyn e il giapponese Omasa, argento rispettivamente nella prima e nella seconda tappa, lotteranno per un posto ai vertici, ma il più atteso ed acclamato sarà senz’altro il fulmine a stelle e strisce, colui che a Bali ha fermato il cronometro a 4,64”: Samuel Watson.

Il programma di gara prevede le qualifiche femminili e maschili per sabato 31 maggio a mezzanotte (ora italiana) e le finali per domenica 1 giugno sempre a mezzanotte.

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport, pronti a vivere l’adrenalina per ogni run scalata dai nostri atleti tricolore!

