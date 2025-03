Arrampicata Sportiva: la prima prova di Coppa Italia di velocità incorona Zodda e Kelly

La velocità italiana fornisce i primi verdetti: si è disputata ieri, sabato 22 marzo, la prima tappa di Coppa Italia Speed a Brugherio (MB).

Gian Luca Zodda (Fiamme Oro) in grande spolvero è riuscito ad accaparrarsi l’oro, superando di soli 2 centesimi un Luca Robbiati (Stone Age SSD) in ottima forma (5.07” contro 5.09”). Terza piazza per Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) che ha superato Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Regalna), autore di una bella prova.

Sul fronte femminile l’ha fatta da padrona l’olimpionica statunitense Piper Kelly (Carchidio-Strocchi Faenza), che, con un favoloso 6.90”, ha superato Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), nonostante il suo notevolissimo 7.06”. La finale per il terzo posto è stata vinta col tempo di 7.66” da Agnese Fiorio (Arco Climbing), che ha avuto la meglio su Carolina Mariani (Big Walls). La Kelly sta trascorrendo un periodo in Italia e ha fatto richiesta alla FASI di partecipare alle competizioni per allenarsi. È stata quindi tesserata con la ASD Carchidio-Strocchi e le è stato permesso di partecipare, ottenendo il suo primo trionfo in terra italiana.

Nelle qualifiche maschili è stato Robbiati a condurre le danze, realizzando un ottimo 5.02”, suo personal best, seguito da Matteo Zurloni (5.18”) e dal futuro vincitore Gian Luca Zodda (5.34”). Mentre al comando della classifica femminile si è posta subito la campionessa statunitense (7.21”), seguita da Sara Strocchi (7.64”) e da Giulia Randi (7.68”).

I più attesi della giornata di esordio del circuito di Coppa Italia, il Campione del Mondo Matteo Zurloni (Fiamme Oro) e il Campione Europeo Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), si sono fermati rispettivamente ai quarti e agli ottavi. Grande assente la detentrice del record italiano Beatrice Colli, che sta recuperando dopo un delicato intervento al tallone.

Dalle qualifiche è stata estrapolata la classifica dei migliori piazzamenti nella categoria Under 17 ed è stata disputata una finale apposita solo per questa categoria. L’oro femminile è stato conquistato da Alice Marcelli (Ragni Lecco, Campionessa Mondiale, vice Campionessa Europea e Campionessa Italiana U16) col tempo di 8.41”, che ha superato in finale Carolina Mariani, argento. Bronzo per Emma Campa (Rock Dreams Roma), che, nella finale per il terzo posto, ha superato Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma). Nel comparto maschile Davide Radaelli (Big Walls) ha trionfato davanti al pubblico di casa, realizzando il miglior tempo di tutta la competizione, ovvero 6.07”. L’argento è andato a Ludovico Ravaglia (Istrice Ravenna) e il bronzo a Lorenzo Farinelli (King Rock Climbing Verona), che ha superato Federico Sighinolfi (Equilibrium ASD).

La prossima tappa di Coppa Italia Speed si disputerà alla palestra On Sight di Casalecchio di Reno (BO) il 12-13 aprile, in concomitanza con la prima prova di Coppa Italia Lead.

Per rivedere la gara: https://tv.sportface.it/watch/0d1b4147-25df-4fc5-87fc-584f6a3838c1

Com. Stam. + foto FASI

FOTO FASI