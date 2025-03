Arrampicata Sportiva: l’emozionante conclusione della Coppa Italia Boulder

A Modena la terza ed ultima tappa che decreterà anche i vincitori della Coppa Overall Sabato 29 e domenica 30 marzo la palestra Rock’n Fire di Modena ospiterà la terza ed ultima tappa di Coppa Italia Boulder. Si tratta della terza volta in cui l’ASD modenese, tra le prime dieci in Italia per numero di praticanti tesserati FASI, ospita una competizione a livello nazionale.

Gli atleti in gara, circa 200 tra maschi e femmine, si daranno battaglia sui blocchi proposti dal team di tracciatori FASI, composto da Gabriele Moroni, Luca Camanni e Matteo Maffei.

I piazzamenti di questa competizione avranno un grande rilievo non solo per il raggiungimento del podio singolo, ma anche per il punteggio della classifica overall. Infatti al termine di questa gara si conosceranno i nomi dei vincitori della Coppa Italia assoluta.

Al momento ha posto una seria ipoteca sull’acquisizione del titolo la trentina Francesca Matuella (Arco Climbing) con 1610 punti, seguita dalla perugina Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia) con 1155 punti e dall’anconetana Stella Giacani (The Change SSD) con 1105 punti.

Sul fronte maschile l’atleta più avvantaggiato al momento è il Campione Italiano Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito) con 1495 punti, tallonato dall’altoatesino Michael Piccolruaz (Fiamme Oro) con 1415 punti e dal monzese Davide Marco Colombo (Fiamme Oro) con 1240 punti. Sartirana e Piccolruaz non saranno però presenti a questa competizione perché impegnati nella preparazione delle prossime competizioni internazionali.

Proverà ad approfittare di queste illustri assenze il pescarese Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), che cercherà di bissare l’oro di Prato, rimontando la classifica generale, e suo fratello Niccolò Antony, che farà di tutto per mettersi maggiormente in luce, così come il rivano Simone Mabboni (Crazy Center), già bronzo a Mozzate, e il genovese Pietro Biagini (Kundalini SSD), attuale detentore della Coppa Italia Boulder.

Non si arrenderanno senza lottare la scandianese Giulia Medici (Sport Promotion SSD), la cuneese Irina Daziano (InOut Chiusa di Pesio), bronzo a Prato, la vipitenese Matilda Liù Moar (AVS Brixen), argento a Mozzate, e la bresciana Federica Papetti (Rock Brescia), bronzo a Mozzate.

Il programma di gara prevede per sabato 29 marzo la partenza delle qualifiche femminili alle ore 9.30, e delle qualifiche maschili alle ore 15.30. Domenica 30 marzo si disputeranno le semifinali maschili e femminili a partire dalle ore 9.30, mentre le finali avranno luogo a partire dalle ore 15.15, a cui seguirà la cerimonia di premiazione.

Questo appuntamento, che promette scintille, precede la seconda prova di Coppa Europa Boulder, che si disputerà a Roma il 5 e 6 aprile, e la prima tappa di Coppa del Mondo Boulder, che si terrà a Keqiao (Cina), dal 18 al 20 aprile. Questi appuntamenti internazionali permetteranno a tutti gli appassionati di continuare a seguire incredibili sfide sui blocchi, tifando gli atleti che rappresenteranno la nostra Nazionale.

Come sempre, accesso libero e gratuito per coloro che avranno modo di seguire la competizione live, mentre per tutti gli altri è possibile collegarsi sulla piattaforma https://sportface.tv e sull’app di Sportface.

Pronti quindi ad assistere ad una degna conclusione per questa scoppiettante Coppa Italia 2025!

Com. Stam. + foto FASI

FOTO FASI