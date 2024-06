Arrampicata Sportiva: l’ultima sfida di Coppa Italia Speed incorona i vincitori della coppa di specialità

Alla Up Urban Climbing di Bologna è andato in scena l’ultimo atto della Coppa Italia Speed 2024. Questa tappa, quarta e conclusiva, non solo assegnava le medaglie della competizione, ma era anche decisiva a livello di classifica per decretare i vincitori della Coppa Italia Assoluta di specialità.

Dopo una qualifica molto combattuta è stata definita la rosa dei 16 finalisti per genere. Dai quarti approdano aila semifinale Colli (Fiamme Oro) che supera Fiorio (Arco Climbing), Strocchi (Istrice Ravenna) che ha la meglio su Mortarino (MilanoArrampicata), Piscopo (Carchidio-Strocchi Faenza) che supera Mengoli (On Sight SSD) e Randi (Centro Sportivo Esercito) che vince la sfida con Fontana (Equilibrium Soc. Coop).

La semifinale mette in risalto le due velociste di punta della Nazionale italiana: Colli, dopo aver realizzato ottimi tempi in tutte le fasi di gara, si supera con un eccellente 7.00” che le fa vincere la sfida con Sara Strocchi, mentre Giulia Randi supera Erica Piscopo con un validissimo 7.21”. Nello scontro finale, ormai consueto, fra Beatrice e Giulia, la vittoria va alla futura olimpica Colli, mentre Randi cade. Nella sfida per il terzo posto Piscopo ha la meglio su Strocchi.

Nel comparto maschile i quarti vedono la vittoria di Rontini (Centro Sportivo Esercito) su Balestrazzi (Equilibrium Soc. Coop), di Fossali (Centro Sportivo Esercito) su Borghi (Istrice Ravenna), di Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) su Robbiati (Stone Age SSD) e di Giorgianni (Etna Climbing Ragalna) su Zodda (Fiamme Oro). In semifinale Rontini affronta e supera Giorgianni, mentre nella sfida fra Boulos e Fossali entrambi incappano in errori, ma Fossali cade e Boulos termina la run. Nella finale fra Rontini e Boulos, quest’ultimo ha la meglio col tempo di 5.38”. Nello scontro per il bronzo Fossali ha la meglio su Giorgianni, con 5.11”, il tempo migliore della tappa.

Alla luce di questi risultati sono stati incoronati anche i vincitori della Coppa Italia assoluta 2024, ovvero Beatrice Colli (con 3 ori e 1 argento) e Ludovico Fossali (con 2 ori, un bronzo e un 5° posto). Argento per Randi e Rontini, bronzo per Strocchi e Zodda.

A livello giovanile il titolo di Coppa Italia assoluto viene conquistato da Sara Strocchi e da Samuele Graziani.

I prossimi appuntamenti con la velocità in verticale sono la terza tappa di Coppa del Mondo a Chamonix (12-14 luglio) e la quarta tappa a Briançon (17-19 luglio), nonché la gara di Coppa Europa Giovanile a Zilina, in Slovacchia (19-21 luglio).

Com. Stam. + foto FASI

FOTO FASI