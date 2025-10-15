Arrestata dai Carabinieri 40enne appassionata di piante…di marijuana

Belpasso (CT). I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa stanno conducendo con costanza e determinazione attività volte a contrastare i reati connessi alle sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e nel presidio delle comunità locali.

L’attenta attività investigativa e la tempestiva azione dei militari dell’Arma hanno, infatti, permesso di sottrarre al mercato illegale una significativa quantità di droga, arrestando in flagranza di reato una donna di 40 anni, residente a Belpasso, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di marijuana, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito da un’indagine condotta dal Nucleo Operativo, durante la quale sono emersi fondati sospetti circa la presenza di una coltivazione e di un’attività di confezionamento di droga proprio all’interno dell’abitazione della donna.

Per tale motivo, acquisiti gli indizi necessari, i Carabinieri hanno organizzato il blitz e, dunque, sono recati presso il domicilio della 40enne per una perquisizione. Qui, all’interno di un deposito, hanno scovato quasi 2 kg di marijuana, suddivisa in più confezioni e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a due bilancini di precisione. Nel giardino, invece, gli investigatori hanno scorto un vaso contenente una pianta di cannabis alta 1,70 metri.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, droga e bilancini sono stati ovviamente sottoposti a sequestro, mentre la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.