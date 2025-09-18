Arrestata dai Carabinieri una donna 51enne dopo aver aggredito il marito e l’anziano suocero

Medicina (BO): I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato in flagranza di reato una 51enne straniera, già nota alle Forze dell’Ordine, accusata dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’operazione scaturiva da una chiamata al 112, nel corso della quale gli operatori della centrale udivano un uomo con voce flebile e remissiva che sussurrava parole incomprensibili e in sottofondo le urla di una donna in lingua straniera. Immediatamente allertata dalla centrale, una pattuglia dei Carabinieri raggiungeva l’abitazione, ove un anziano 86enne, riferiva ai CC che poco prima era stato percosso dalla nuora. Nella circostanza, l’uomo mostrava vistosissime ecchimosi ed abrasioni su entrambi gli arti superiori e nel corso delle successive verifiche, i Carabinieri appuravano altresì che la donna da diverso tempo poneva in essere, nei confronti del marito e dell’anziano suocero, reiterate violenze verbali e fisiche mai refertate e denunciate prima. L’aggressione avvenuta nella mattinata era scaturita per futili motivi allorquando la donna, in evidente stato di agitazione dovuta per l’assunzione di alcolici, aggrediva fisicamente i due uomini. Nel corso dell’intervento, la 51enne si mostrava da subito poco collaborativa e refrattaria alla presenza dei Carabinieri, al punto che, nel tentativo di sottrarsi al trasporto in caserma, colpiva ripetutamente con calci e pugni i militari prima di essere definitivamente bloccata. Dopo le procedure di identificazione, la stessa, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotta presso la Casa circondariale di Bologna a disposizione del G.I.P.