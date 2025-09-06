Arrestata una donna a Gela, trovata con droga e munizioni. Sequestrato 1 kg di cocaina

Ancora un arresto per detenzione di ingente quantità di sostanze stupefacenti operato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela: nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, con particolare attenzione alle aree sensibili del territorio e a quelle maggiormente frequentate dai giovani,

i Carabinieri di Gela hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna 24enne del luogo, pregiudicata, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A esito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari hanno rinvenuto in varie parti dell’abitazione:

n. 5 buste di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 1 kg;

gr. 1,13 di marijuana;

somma in contanti pari a € 1.775,00 ;

; materiale vario per il taglio e confezionamento della droga, nonché due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente.

La donna è stata inoltre deferita in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di munizionamento in quanto nel corso delle medesime attività è stato rinvenuto del munizionamento, occultato sopra un mobile della mansarda, e in particolare:

n. 105 cartucce calibro 9×21;

n. 23 cartucce calibro 7,65.

Quanto ritrovato, compresa la somma di denaro ritenuta provento dell’attività delittuosa, è stato sottoposto a sequestro. L’arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, è stata tradotta presso la Casa Circondariale Femminile di Agrigento. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.